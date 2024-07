Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , que se encarga de la prevención y combate de delitos con recursos de procedencia ilícita desde el año 2004, negó que dicha dependencia esté detrás del periodista Carlos Loret de Mola.

Existe una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República el 20 de mayo del 2021 en contra del portal de noticias "Latinus", sin embargo, el nombre de Loret de Mola ni el de ningún otro periodista de la empresa figuran en los señalamientos , afirmó el titular de la UIF durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina "Latinus" , expresó Gómez ante el Presidente mexicano este 2 de julio.

Subrayó, además, que no se cuenta con ningún registro que respalde la información que se ha difundido en diversos medios de comunicación.

"Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen expresan, o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (…) No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno", dijo.

Aunque la semana pasada el periodista de El Universal, Carlos Loret de Mola reveló en una entrevista del programa "Con los de Casa" que la UIF se encontraba investigándolo , además de a su esposa Berenice Yaber y a Víctor Trujillo “Brozo”

Gómez señaló que las investigaciones que lleva a cabo la UIF sobre "Latinus", el columnista de El Universal no aparece como accionista, codueño o con otro cargo dentro de esta empresa.

"La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces no es una cosa reciente, es algo que está en la Fiscalía General de la República" , explicó.

Pablo Gómez explicó que "Latinus" está conformado de cinco empresas que reciben recursos públicos por actividades en el sector salud —medicinas y atención— y no por servicios periodísticos o de publicidad.

Indicó que Loret de Mola, junto con otras personas más, presta servicios y les cobra a "Latinus".

"Pero 'Latinus' es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas que, o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares . Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra 'Latinus' no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad", dijo.

MB

