Titular de CNDH pidió licencia a Morena hasta que fue electa 

Con la conciencia tranquila y sin nada de qué avergonzarse, es como dijo sentirse Rosario Piedra, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras haber tomado posesión en medio de protestas, gritos y empujones en el Senado.

En una entrevista radiofónica concedida al periodista Carlos Loret de Mola, mencionó que “no hubo un proceso que estuviera opaco, que estuviera turbio, sino todo lo contrario. Hubo un debate muy amplio con tanta fundamentación para defender una elección”.

"Me acerqué a Morena porque estoy de acuerdo con un proyecto y yo siempre he dicho que priorizo los principios, los ideales y este proyecto de transformar a México a mí me gusta porque en él está la defensa de los derechos humanos”.

"La información que tuve oficial de la mesa directiva es que había sido electa y que fuera a tomar protesta, por lo que no siento nunca culpa y no me siento agraviada [sic]".

Al recordarle que había sido candidata por Morena en las elecciones pasadas, confirmó que ya no milita en ese partido del cual solicitó licencia hasta “el día de la votación en que fue electa” como titular de la CNDH.

Prometió que sus acciones hablarán por ella y que “si un ciudadano se acerca a pedir justicia y se comprueba que se han violentado sus derechos por cualquier funcionario de cualquier Gobierno, se tendrá que hacer ver".

"Si yo veo algo anómalo lo podré decir y lo voy a declarar", finalizó.

Con respecto a la pregunta que le hicieron el martes sobre la problemática de los periodistas asesinados, comentó que no escuchó bien el cuestionamiento y lo que hizo fue repetir la pregunta.