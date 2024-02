Tim Golden no irá a la mañanera: ProPublica

“Aunque Tim Golden podría disfrutar del debate, no aparecerá en el programa matutino”, respondió así el editor en jefe del medio ProPublica, Stephen Engelberg, a la invitación que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al periodista.

Lo anterior luego de que en ese medio se publicara un reportaje de Golden sobre supuestas aportaciones del narcotráfico a la campaña presidencial de AMLO en 2006.

En una publicación hecha ayer, el editor en jefe del medio respondió que el reportero hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo, pero no hubo respuesta.

“Nos comunicamos con el portavoz principal del Presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, indicó.

Refirió que ha solicitado una entrevista con López Obrador sobre la historia y las preguntas que plantea, e indicó que “hablaríamos con él como lo haríamos con cualquier otro jefe de Estado, no para un episodio del segmento habitual de la mañanera que él llama ‘¿Quién es quién en las mentiras?’”.

“Creo que es útil involucrar al Presidente en las preguntas legítimas que ha planteado sobre por qué estamos haciendo este informe y cómo lo hicimos”, dijo.

El miércoles, López Obrador retó a Golden a ir al Palacio Nacional en la Ciudad de México para responder preguntas sobre los orígenes del reportaje, por qué se escribió y la identidad de sus fuentes en Estados Unidos y México.

Al respecto el medio señala que su historia, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y anteriores y una revisión de documentos gubernamentales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta por parte de la DEA sobre donaciones reportadas a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por parte de traficantes que trabajaban con el grupo llamado Cártel de Sinaloa.

El Universal

Obrador vincula a periodista con la agencia antidrogas de Estados Unidos

Al lanzarse otra vez contra el periodista Tim Golden y ProPublica por el reportaje sobre supuesto dinero del narco para su campaña de 2006, el Presidente Andrés Manuel López Obrador los vinculó con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y con el Gobierno estadounidense.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador descartó presentar acciones legales y notas diplomáticas por la información publicada. “Yo no voy a dejar de denunciarlos”, advirtió el Presidente López Obrador al pedir pruebas.

“Y dicen: ‘Nos pidieron los de la DEA’; fíjense lo que dicen, ‘nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente’. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del Gobierno de Estados Unidos”, expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró la respuesta de ProPublica a la invitación que le hizo al periodista Golden para asistir a la mañanera.

Gálvez celebra que Cienfuegos no se ampare

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, celebró la apertura de su representante estatal en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigue por el presunto delito de lavado de dinero.

En conferencia de prensa, dijo que su colaborador le aseguró que no ha interpuesto ningún amparo, para facilitar la labor de la Fiscalía; e invitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que, en el mismo sentido, también abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.

“Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esta certeza, esta claridad de que las acusaciones que tienen en su contra son infundadas. Él dice que no tiene ningún amparo, justamente porque no tiene nada que temer. Y aprovechó para decirle al Presidente: ¿por qué no empezamos también por investigar a Amílcar Olán? Ahí necesitaríamos saber cómo andan sus cuentas, 30 mil millones de pesos en contratos en Dos Bocas, a Romedic, la que le suministra medicamentos a Tabasco y a Quintana Roo”, expresó.

El Universal

Claudia Delgadillo, con todo el respaldo del PT

Claudia Delgadillo rindió protesta como su candidata en la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en Jalisco. El acto se llevó a cabo en la convención estatal electoral del Partido del Trabajo, en medio de muestras de entusiasmo.

“Sé resolver problemas, por eso me he ganado la confianza de la gente. Hoy asumo y acepto, con gran orgullo, este gran compromiso de ser la abanderada del PT en esta gran coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ en Jalisco”, dijo Claudia Delgadillo, quien aseguró que justamente el trabajo con la gente, y respetar la máxima de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, es lo que más la ha acercado a este instituto político.

La ahora candidata del PT resultó ovacionada, y al grito de “¡gobernadora, gobernadora, gobernadora!”, y cada uno de los presentes mostró su apoyo tras consolidar la postulación, de la mano también de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, con quien se ha generado gran cercanía.

Delgadillo mostró cercanía con los militantes y simpatizantes del PT cuando abordó su trayectoria de trabajo a ras de piso, con la gente y atendiendo sus necesidades.

Saben que la candidata no es de las que se queda detrás del escritorio, lo que los “petistas” agradecen y reconocen.

Este encuentro convocó a decenas de luchadores sociales que han trabajado por distintas causas y en diferentes partes del Estado. A la casa del PT arribaron referentes de la Región Norte, del Sur, de Valles y la Costa, y también otros tantos del Área Metropolitana de Guadalajara.

De esta manera se dio el banderazo para que Claudia Delgadillo comience con las tomas de protesta de cada uno de los partidos que conforman la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en Jalisco, con lo que se da el primer paso rumbo a la contienda electoral de este 2024, en el que la candidata de la coalición será una de las protagonistas.

Claudia Delgadillo (centro) rindió protesta ante militantes del Partido del Trabajo. ESPECIAL

Acudieron a la toma de protesta

Asistieron: Salvador Caro, diputado federal; así como Alberto Uribe, regidor por Zapopan; así como las autoridades del PT en Jalisco, encabezadas por su presidente José Luis Sánchez González.

Margarita Zavala visitó Jalisco

De visita en Jalisco, la diputada Margarita Zavala, quien forma parte de las Mesas de Trabajo de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, se reunió con integrantes de las más de 70 organizaciones civiles que apoyan el proyecto de la coalición “Fuerza y Amor por México” en esta Entidad, y escuchó inquietudes de quienes catapultaron a la candidata y la han impulsado, aún sin ser tomados en cuenta. Rubén Isaac López, coordinador operativo del Comité Ciudadano Por Xóchitl expuso que dicho organismo ha estado y seguirá trabajando fuerte a favor del proyecto de Xóchitl Gálvez, con tarea de territorio y en redes, e hizo hincapié en la reunión de carácter privado del comité con ella en el marco del cumplimiento de normativa electoral en intercampañas.

Capacitadores inician sin equipo completo

Con equipos telefónicos y uniformes incompletos, iniciaron sus recorridos por todo el país los Capacitadores Asistentes Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), encargados de reclutar a los funcionarios de casilla el próximo 2 de junio, derivado de incumplimiento de contratos y retrasos de las empresas encargadas de proporcionarles los insumos para su trabajo.

En entrevista, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, afirmó que se están tomando las medidas para subsanar estos retrasos en la entrega de equipos telefónicos, así como chamarras, gorras y mochilas que identifiquen al personal del INE; además, aseguró que se aplicarán las responsabilidades administrativas correspondientes.

Poder Judicial tiene responsabilidad

La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en una reforma al Poder Judicial, ya que dijo que son responsables de la pacificación del país, y que no quede solamente en manos del Poder Ejecutivo.

“Independiente de qué causa la violencia, lo que tenemos que avanzar es que si hay un robo con violencia debe ser juzgado, y por eso tiene que haber una participación del Poder Judicial, por eso también la reforma”, indicó en un panel de medios en Los Cabos, Baja California.

Agregó: “Ellos -Poder Judicial- también son responsables de la pacificación del país y de que no haya violencia, no solamente (es responsable) el (Poder) Ejecutivo”.