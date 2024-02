En días pasados se había anunciado el Primer Simulacro Nacional de 2024, pero las autoridades federales han decidido cancelarlo, por lo que el ensayo no se efectuará en la fecha prevista.

Fueron las autoridades de Protección Civil quienes informaron que el Primer Simulacro Nacional, que se tenía previsto para el próximo 19 de marzo a las 11:00 horas, fue cancelado hasta nuevo aviso.

Este jueves 29 de febrero, Protección Civil Jalisco confirmó la noticia a través de su cuenta en X, al tiempo que invitó a la población a seguir preparando para saber cómo actual ante situaciones de emergencia.

Este simulacro sería el primero del país en lo que va del 2024, que cuenta con un largo historial de sismos y por lo que con regularidad la convocatoria a este tipo de ejercicios es copiosa.

La ubicación de México en el mapa lo coloca entre cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la Rivera y la de Cocos. Por tal motivo, según la UNAM, en el país se registran más de 15 mil sismos durante un año, "lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces. La mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", señaló la universidad.

México ha tenido tres grandes sismos en un periodo de 37 años, nada fuera de lo común para un país que se encuentra en una zona sísmica del planeta, pero el dato resulta demasiado curioso cuando estos movimientos telúricos que provocaron severos daños materiales y pérdidas humanas sucedieron el mismo día: el 19 de septiembre, lo que ha fundamentado que muchos mexicanos se pregunten si hay relación entre estos temblores y se volverá a repetir uno en la misma fecha.

