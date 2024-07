Por riesgo del socavón, no abrirán tercer carril en López Mateos

Pese a que el gobernador de Jalisco había anunciado ayer que a partir de este viernes se abriría un tercer carril a la circulación de la avenida López Mateos tras el socavón que se abrió este jueves, el riesgo permite que solo sean dos carriles para vehículos.

El director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui, mencionó que hay riesgo para los vehículos que circulen por el carril contiguo a donde está el socavón.

“Tiene riesgos estructurales, no podemos poner a la población en riesgo. No hay posibilidad ni condiciones de seguridad para hacerlo. La zona que está abierta de los dos carriles no tiene riesgo ni problema estructural, por lo cual es viable. La zona (contigua al socavón) tiene ciertas debilidades estructurales”.

El gobierno de Jalisco informó que se instaló un colector de 30 pulgadas donde se rellenó con grava y de la línea de drenaje. El tráfico se mantiene fluido en ambos sentidos de circulación de la avenida López Mateos, aunque se observa menor circulación de vehículos por la recomendación de la autoridad de evitar la zona y tomar vías alternas.

Hay presencia de elementos de Movilidad de Zapopan y de la Policía Vial quienes apoyan para desahogar el tráfico en la zona. Por las banquetas, transitan algunos peatones y ciclistas. Sobre el Periférico Sur, hay mayor afluencia de vehículos con sentido a avenida Vallarta, en contraparte, hay mayor fluidez hacia Carretera a Chapala.

