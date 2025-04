El payaso conocido como "Talachitas" hizo pública una denuncia en sus redes sociales luego de que una familia, que lo había contratado para un espectáculo en Acatzingo, Puebla, se negara a cubrir la totalidad del pago acordado. Según explicó, sólo le ofrecieron 2 mil pesos de los 10 mil que previamente habían pactado, por lo que decidió no realizar la presentación.

En el video que compartió a través de sus plataformas, se observa cómo el artista relata los hechos mientras muestra a algunos de los miembros de la familia implicada. Asegura que tras rechazar la oferta reducida, fue intimidado por los contratantes, quienes incluso lo amenazaron con agredirlo físicamente. Por esta razón, él y su equipo decidieron cancelar la presentación, desmontar el equipo y retirarse del sitio.

“¿Cómo voy a trabajar si no me pagan?”, cuestionó "Talachitas" en el video, mientras se escucha a alguien en el fondo decir: "Pélale ya, yo no quiero discutir, pélense", justo antes de que la grabación termine de manera repentina.

�� Es tendencia "Talachitas" debido al viral caso del payaso extorsionado en Puebla tras cobrar 10,000 por su show, descubriéndose que uno de los extorsionadores era un delincuente conocido. pic.twitter.com/1Q4IW7RT43— ¿POR QUÉ ES TENDENCIA EN ��? (@ULTIMAHORAENX) April 15, 2025

Pero lo que comenzó como una denuncia por incumplimiento de pago, escaló cuando usuarios en redes sociales identificaron a uno de los hombres que aparece en el video. Varios señalaron que se trata de un supuesto delincuente, ya que su rostro coincide con el de una persona captada en una grabación de seguridad durante un robo.

Las imágenes que circulan en internet fueron tomadas de una cámara instalada en una pequeña tienda, donde se ve al sujeto, vestido con una chaqueta roja con blanco, amenazando con una pistola al encargado del lugar. El individuo aparece empuñando el arma en su mano derecha mientras intimida al comerciante.

A raíz de estas coincidencias, comenzó a difundirse ampliamente la fotografía del presunto asaltante, quien habría sido el mismo que contrató (y luego intentó pagar menos) al payaso “Talachitas”. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre que aparece tanto en el video del payaso como en las imágenes del robo.

