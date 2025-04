Beca Benito Juárez: ¿Se puede recibir al mismo tiempo la Beca Rita Cetina?

Como es bien sabido y con el objetivo de propiciar la permanencia académica de niños y adolescentes, el Gobierno de México ha puesto a disposición de las familias mexicanas, distintos programas de apoyo económico. Entre estos programas se encuentra:

Beca Benito Juárez

Beca Rita Cetina

Ambas son becas académicas para los estudiantes, sin embargo, ¿es posible recibirlas simultáneamente?

La Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de nivel medio superior que asisten a escuelas públicas y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El apoyo consiste en un depósito de mil 900 pesos cada dos meses, durante 10 meses del ciclo escolar.

Por otro lado, la Beca Rita Cetina está orientada a estudiantes que cursan preescolar, primaria y secundaria en planteles públicos. Se otorga únicamente a estudiantes de secundaria y brinda un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia, con un adicional de 700 pesos por cada niño extra que también estudie.

¿Se pueden recibir ambas becas al mismo tiempo?

No. Por el momento no es posible obtener de forma simultánea la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, ya que están destinadas a niveles educativos diferentes y no son acumulables.

Sin embargo, y de acuerdo con información oficial del Gobierno de México, la Beca Rita Cetina sí es compatible con apoyos que persigan otros fines, como las becas por excelencia académica, deportivas, otorgadas por gobiernos estatales o locales, o de instituciones privadas.

Por tanto, las personas beneficiarias pueden seguir recibiendo este apoyo incluso si acceden a otro tipo de beca.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO