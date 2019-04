Subastan aeronaves usadas como "ubers aéreos"

Además del avión presidencial TP-01 que desde el pasado 2 de abril puso en subasta por "oneroso", el Gobierno federal puso a la venta dos helicópteros que hace unos años causaron polémica por el uso personal que le dieron funcionarios públicos.

Con cargo al erario público, las aeronaves usadas como "ubers aéreos" volaron a destinos turísticos o campos de golf.

Entre las 72 aeronaves que el gobierno tiene a la venta se encuentra un helicóptero Agusta, con matrícula HC-HHO, que era utilizado prácticamente como taxi aéreo por David Korenfeld cuando fungía como director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En una investigación publicada en marzo de 2015, se evidenció que la aeronave propiedad de la Conagua era utilizada por Korenfeld para trasladarse a su residencia en el fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, y a sus oficinas en la Ciudad de México.

La aeronave cuenta con asientos de piel y su año de fabricación es de 2014.

Las diversas publicaciones por el uso de esa y otras aeronaves de Conagua para viajes personales obligó a Korenfeld Federman a renunciar a su cargo en abril de 2015.

Otro de los helicópteros polémicos es el Agusta con matrícula XC-LNR, que fue utilizado por el exsenador Emilio Gamboa Patrón para acudir a jugar golf con Enrique Peña Nieto cuando éste era presidente de la República.

En octubre de 2017, el priista fue captado en el Campo Marte subiendo a la aeronave propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con apoyo del Estado Mayor Presidencial. También cargaron palos de golf.

Gamboa Patrón aceptó, en una conferencia de prensa, que fue a jugar golf en el Campo Marte por invitación del entonces presidente.

El avión, cuyo uso también se hizo público, fue el Cessna Citation Sovereign 2009, adquirido por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014 junto con una flotilla para vigilar la red de ductos; sin embargo, en la bitácora se detectó que el exdirector de la empresa productiva, Emilio Lozoya Austin, realizó viajes a destinos de playa, como Cancún, Zihuatanejo, Acapulco y Huatulco, así como a ciudades de Estados Unidos, como Houston, Los Ángeles, Westchester, New Jersey y San Antonio.

Incautaciones al crimen

En el catálogo de aeronaves en venta destaca un helicóptero que fue confiscado en 2015, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) capturó a Omar Treviño Morales, alias el "Z-42", fundador de la organización criminal de Los Zetas.

Se trata de un helicóptero Agusta modelo A109S Grand, con número de serie 22055, año de fabricación 2007 y matrícula XC-LON.

Luego de la detención, las autoridades dieron a conocer el aseguramiento de un avión y dos helicópteros; uno de ellos está en subasta.

De acuerdo con su ficha técnica, la aeronave tiene una condición física catalogada como de buen estado. Su último servicio de mantenimiento fue aplicado el 16 agosto de 2018; su próximo servicio de mantenimiento anual deberá ser el 16 de agosto de 2019.

Como principal observación a los posibles compradores, el gobierno federal expuso que el helicóptero es "aeronavegable".

Aviones y helicópteros no aptos

Según el catálogo de aeronaves susceptibles de venta del gobierno federal, también se encuentran modelos con reporte de no navegabilidad: un helicóptero y dos aviones que estaban asignados a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el caso del helicóptero Eurocopter, matrícula XC-LKO, propiedad de Presidencia y con fabricación de 2008, se reporta que el operador no mostró en forma física la póliza vigente de responsabilidad civil por daños a terceros, y "al no contar con palas instaladas y con servicio vencido, se considera no aeronavegable".

Otro avión tipo Gulfstream, con matrícula XC-LOW, propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reporta que su equipo tampoco es aeronavegable, ya que el último número de certificado otorgado fue con matrícula XC-UJN, siendo propiedad del Estado Mayor Presidencial (EMP) y con vencimiento del 3 de junio de 2017.

Fue fabricado en 1982 y su último servicio de mantenimiento se hizo en 2013.

Un tercer avión Cessna, matrícula XC-FIV, también propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no es aeronavegable debido a que reporta su certificado vencido con fecha del 15 de junio de 2017, sin extintores a bordo, así como el peso y balance vencidos.

Estos tres modelos están entre los 263 aviones y helicópteros que conforman la flotilla de la administración pública federal.

Sin embargo, únicamente 72 aeronaves (33 aviones y 39 helicópteros) son susceptibles para ser vendidos.

Entre ellas se encuentran varios helicópteros utilizados por la Secretaría de Marina para operaciones de vigilancia, aviones de lujo de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Defensa, Policía Federal y la Fiscalía General de la República que, en su momento, eran usados para trasladar funcionarios.

En su oportunidad, el titular de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, detalló que algunas de las aeronaves que estaban asignadas a funcionarios públicos en administraciones pasadas serán exhibidas para su venta.

El próximo 29 de abril se cierra la convocatoria y los recursos que se recaben --10 mil millones es la meta-- serán usados para programas de la Secretaría de Bienestar y la puesta en marcha de la Guardia Nacional.

Datos

2014 es el año de fabricación del helicóptero que David Korenfeld, exdirector de la Conagua, usaba como taxi aéreo para llegar a su oficina.

263 aviones y helicópteros conforman la flotilla de la administración pública federal; no obstante, únicamente 72 aeronaves (33 aviones y 39 helicópteros) son susceptibles para ser vendidos.

2 helicópteros fueron los que causaron controversia hace unos años por el uso que le daban funcionarios públicos: uno fue utilizado para viajes turísticos y otro para ir a jugar golf con el expresidente Enrique Peña Nieto.

29 de abril es la fecha en la que cerrará la convocatoria de venta. Los recursos que se junten serán utilizados para programas de la Secretaría de Bienestar.

IM