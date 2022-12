Sonora: "Santa Claus" calma a niños en kínder por balacera en Guaymas

Tras una balacera reportada cerca de un jardín de niños en Guaymas, el director de dicha escuela se vistió de Santa Claus para tranquiliar a los niños que hacía unos minutos se encontraban pecho tierra.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los niños tirados en el piso y al docente vestido de Papá Noel, quien les dice que "fueron trikes", porque iba bajando de su trineo.

De esta forma, alumnos de preescolar y primaria 15 de Septiembre de la colonia Las Colinas, vieron interrumpidas sus posadas al escuchar detonaciones de arma de fuego.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio detalles de este nuevo evento de violencia próximo a planteles escolares.

"Hace unos momentos se presentaron detonaciones contra una vivienda abandonada que posiblemente se utilizaba para consumo de drogas. No se reportan lesionados y fallecidos".

En la misma colonia hay un plantel educativo que implementó el protocolo establecido por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó.

En comunicación con el director confirmó a la Secretaría de Seguridad Pública que no se vulneró ni la seguridad del plantel ni la seguridad de los menores.

En estos momentos se mantiene operativo por los tres niveles de gobierno, comunicó.

Te podría interesar: Tras balacera en Mazamitla, reforzarán así la seguridad en fiestas decembrinas

En días pasados también se dio a conocer el caso de una profesora de un kínder ubicado en Miramar también Guaymas, la profesora pidió a los pequeños que se tiraran al suelo y para que no entraran en pánico los distrajo con una canción.

Fue por medio de un video compartido por una madre de familia que se ve el momento en el que los alumnos cantan "Come on, I can hear you", "Very good everyone, stay down", de una canción de Taylor Swift.

LSPC