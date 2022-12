Para ponerse a salvo, niños de kínder se resguardaron bajo sus mesitas de trabajo mientras en el exterior ocurría una balacera que dejó como saldo dos personas muertas en Guaymas.

En un video que circula en redes sociales se puede observar que la maestra de inglés trata de calmarlos e intenta que permanezcan en el piso.

Una vez más en #Guaymas balacera a plena luz del día, maestra utilizando todo a su alcance para mantener la calma.



Esto no puede ser parte de nuestra vida cotidiana; a MORENA le quedó grande el paquete, si no pueden que renuncien. pic.twitter.com/GoodM7mWVl — Gildardo Real (@GildardoReal) December 6, 2022

En el bulevar Luis Encinas, del sector Miramar, se registró una balacera donde dos personas que iban a bordo de un vehículo March color blanco quedaron sin vida. La unidad registró múltiples impactos de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas. "Las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse afectaciones", declararon autoridades.

CALMAN A NIÑOS CON CANCIÓN DE TAYLOR SWIFT

En una grabación difundida en redes sociales se puede escuchar a la maestra hablarle a sus alumnos en inglés "Come on, I can hear you", "Very good everyone, stay down", mientras los menores de edad cantan una canción de Taylor Swift.

La docente trató de resguardar a los niños bajo las mesas y para calmar la tensión les pidió que cantaran Shake It Off. Presuntamente los pequeños tomaban la clase de inglés cuando ocurrieron las detonaciones.

La maestra les comenta "Vamos, puedo escucharlos", mientras ella también canta con sus alumnos y a su vez les da ánimos que todos están haciendo un buen trabajo, pero deben de mantenerse debajo de las mesas.

JM