Sometían a alumnos para demostrar que eran "auténticos campesinos"

El Comité Estudiantil de la escuela normal rural Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, sometía a alumnos de reciente ingreso a realizar hasta 800 sentadillas bajo el sol, sin beber agua, apenas alimentados con dos cucharadas de frijoles, dos tortillas y sin lavarse las manos para demostrar "que eran auténticos campesinos", indicó una de las jóvenes que se retiró del centro educativo al no soportar "la tortura" que debía superar para ratificar su ingreso en el centro educativo, de acuerdo con sus declaraciones ministeriales, informó Felipe Neri León Aragón, Fiscal de Distrito Metropolitano.

El funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó en entrevista que por las "novatadas" realizadas en la Mactumatzá falleció un estudiante, dos ingresaron graves a hospitales, y otros dos estudiantes fueron internados, con cuadros de deshidratación aguda, infección urinaria y salmonelosis.

Asimismo, dos jóvenes más fueron reportados con padecimientos similares, los cuales aún no han podido localizarse.

Hasta el momento suman ya cuatro los jóvenes ingresados de urgencia a hospitales a causa de las "novatadas".

Los más recientes son Fernando Vázquez López, en la ciudad de Comitán de Domínguez y Mayelic de Jesús Pavián Guzmán en el hospital Muñoz de esta ciudad, donde también ingresaron previamente Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, originaros del municipio de Venustiano Carranza, de donde también era José Luis Hernández Espinosa, quien falleció el pasado viernes.

Aún están pendientes de localizarse dos jóvenes más lesionados por "las novatadas", que presuntamente se encuentran en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y el municipio de Copainalá.

León Aragón abundó que Vázquez López, de 18 años, estudiante de nuevo ingreso fue internado en el hospital Genoveva 2000, de la ciudad de Comitán de Domínguez, pero ayer sus familiares lo sacaron tras rechazar que le aplicaran hemodiálisis, y decidieron llevarlo a un médico naturista.

El joven fue reportado grave por la deshidratación aguda presentada, indicó.

La joven Mayelic de Jesús, de 18 años, originaria de Minatitlán, Veracruz, fue internada en el hospital Muñoa con deshidratación aguda, infección en vías urinarias y salmonelosis.

El Fiscal de Distrito Metropolitano refirió que la estudiante declaró que la noche del 18 de julio, integrantes del Comité Estudiantil los "llevaron a hacer 800 sentadillas"; no descansaron, sino hasta las 9 de la mañana del día siguiente, " no les dieron agua, sólo dos cucharadas de frijol y dos tortillas".

Después "los encerraron" en un cuarto donde "apenas respiraban", y a quien se quejaba lo castigaban. No los golpeaban, sino los sacaban al patio y los obligaban a hacer ejercicios bajo el sol. Comían sin lavarse las manos, los mandaban a limpiar el arbusto, a mover la tierra con las manos. Les decían que tenían que comer con las manos llenas de tierra si eran en verdad campesinos".

De acuerdo con el testimonio, la tarde del 20 de este mes, Mayelic de Jesús le dijo a quien estaba al frente de su grupo que ya no seguiría en las prácticas. La joven no podía caminar, porque tenía los músculos "completamente inflamados, se arrastró hasta la puerta. Ahí le habló a su papá para que fuera por ella".

León Aragón aseguró que por esos hechos no habrá impunidad para nadie, porque se trata de un homicidio consumado y dos homicidios en grado de tentativa. Todos los involucrados irán ante el juez, en las investigaciones se analiza el grado de participación de "cada uno de ellos", los delitos no son sólo de acción, sino de omisión por comisión.

Esta tarde, después de realizada esta entrevista, se informó de la detención del director del plantel, Conrado "N".

Advirtió también que si los jóvenes lesionados consiguieran superar sus problemas de salud "quedaran marcados para toda la vida, actualmente están sujetos a diálisis, lo cual implica que el órgano ha recibido daños que son irreversibles alterando el desarrollo de una vida natural".

Para proceder legalmente, subrayó el Fiscal de Distrito Metropolitano, actualmente se ha recolectado ya la mayor parte de las pruebas penales: expedientes clínicos entrevistas a médicos que atienden a los pacientes, la declaración de dos jóvenes que "fueron víctimas" de esas prácticas en las cuales precisan cómo fueron maltratados y que inhumanamente no recibieron líquidos durante el tiempo que estuvieron bajo los rayos del sol". Esto les produjo un golpe de calor y daños severos agudos al riñón, acotó.

El penalista aseguró que "las novatadas" de la Mactumatzá se enmarcan en los característicos actos de tortura.

"Yo creo que es una tortura, todo exceso obligado es tortura, llámesele como se le quiera llamar. El hecho que te tengan bajo el sol, que no te den agua, que te hagan hacer dos mil lagartijas, dos mil sentadillas, pues es una tortura, te están torturando, no nada más se torturan con golpes; no, te torturan a base de ciertos actos que precisamente te desencadenan biológicamente algún daño en el organismo, es una tortura", explicó.

Se han tomado diversas declaraciones en las que los funcionarios de la institución "aceptan haber consentido este tipo de actos y, que sin embargo, nunca supervisaron , nunca se percataron, o nunca se cercioraron de cómo los estaban aplicando la gente que forma el Consejo Estudiantil y aquellos alumnos que auxiliaban a éstos, detalló.

En las declaraciones se consigna, además, que el director "afirma que tenía conocimiento que en año anterior un joven, oriundo del estado de Oaxaca, había padecido los mismos síntomas Se le entregó a su familia en estado grave, y que posteriormente se enteraron que había fallecido".

"No obstante el conocimiento de estos hechos, ellos continuaban practicando la famosa novatada", puntualizó el Fiscal.

En este tema, el gobierno de Chiapas sostuvo que la Mactumatzá "no está en riesgo de desaparecer; sin embargo, dará continuidad a la investigación del homicidio del estudiante, y propondrá mecanismos para garantizar la seguridad de los alumnos".

En un comunicado, aseguró que, a través de la Fiscalía General de Justicia, "seguirá con las indagatorias sobre el deceso de un alumno de nuevo ingreso, y las lesiones graves que sufrieron dos de sus compañeros, hasta esclarecer los hechos y dar con los responsables".

