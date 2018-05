Sólo 17 casillas presentan dificultades para su instalación: INE

El consejero presidente de la Comisión de Organización Electoral y Capacitación del INE, Marco Antonio Baños Martínez, informó que hasta el momento sólo 17 casillas, de un universo de casi 157 mil, presentan dificultades para su instalación el próximo 1 de julio, día de la jornada electoral federal y local.

En entrevista, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que lo anterior representa un gran avance para la colocación de las casillas en todo el territorio nacional.

Destacó que las casillas donde se presentan las dificultades, es por situaciones de demanda social, no por inseguridad u otro motivo.

El funcionario electoral refirió que las zonas donde se presenta esta problemática están, entre otros puntos del país, en los municipios de Nahuatzen, Michoacán, particularmente; Oxchuc, Chiapas; y San Dinonisio del Mar, Oaxaca.

"Las casillas no es que no se vayan a instalar, traemos 17 casillas en total que tienen cierta problemática en algunos municipios que han manifestado algunas demandas de carácter social ante las autoridades en turno y que no se han atendido, estamos en espera de que se pudieran resolver algunas cuestiones para integrar las casillas. Son 17 casillas de un universo total de 156 mil 974", concluyó.