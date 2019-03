Sin transparentar, boletos de los vuelos de López Obrador

La Oficina de la Presidencia evadió transparentar copias de los boletos de avión que se han comprado para los vuelos en aerolíneas comerciales del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El Universal hizo diversas solicitudes de información a la Oficina de la Presidencia, vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero se omitió dar respuesta al respecto bajo el argumento de que los boletos de avión no son documentos que deban formar parte de la comprobación de gastos del Presidente.

En un recurso de revisión con folio 0210000011419, la oficina respondió a la PNT que: "En relación con la manifestación con antelación, me permito manifestar que resultan infundados tales argumentos, debido a que los boletos de avión no son documentos que deban formar parte de la comprobación de gastos, ya que no es un requisito que se encuentra establecido en las Disposiciones Administrativas de la Oficina de la Presidencia de la República".

Únicamente se dio una respuesta parcial a la solicitud de información siguiente: "Quisiera que me proporcionen copias simples de los boletos de avión y el precio de cada uno de los tickets que se han comprado para el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Ayudantía. Así como un desglose de los estados y el asunto que fue a tratar en cada una de las entidades el Presidente López Obrador desde el inicio de su administración, el 1 de diciembre de 2018, y hasta la fecha de ingreso de esta solicitud de información".

A inicios de año, la Plataforma Nacional de Transparencia registró la solicitud de información con el folio 0210000011419, en la que la Dirección General de Finanzas y Presupuesto del gobierno federal precisó que desde el inicio de la administración de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, y hasta el 7 de enero de este año, el Jefe del Ejecutivo federal erogó por el concepto de boletos de avión la cantidad de 143 mil 572 pesos.

Desde entonces, la Dirección General de Finanzas de la Presidencia respondió de manera parcial, puesto que evitó proporcionar copias simples de los boletos de avión.

"Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección General de Finanzas y Presupuesto resulta parcialmente competente para atender la solicitud que nos ocupa, únicamente en cuanto a lo gastado en boletos de avión y viáticos, así como el precio de cada boleto, del 1 de diciembre 2018 al 7 de enero de 2019", respondió la Dirección General de Finanzas y Presupuesto.

Los registros físicos y electrónicos de esa dirección únicamente contienen el gasto de los boletos de avión y viáticos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dejando a un lado los costos de hoteles.

Desde el inicio de su administración, López Obrador ha viajado en avión comercial, puesto que puso a la venta la aeronave presidencial, TP01 José María Morelos y Pavón, que utilizaba el expresidente Enrique Peña Nieto.

El boleto de avión más caro que se ha comprado para las giras del Mandatario a algún estado de la República tuvieron un costo de aproximadamente 20 mil pesos. Mientras que los boletos más baratos en aerolínea comercial fueron de mil 383 pesos por un viaje.

GC