"Sin pactar con grupos criminales, bajará delincuencia", dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sin necesidad de negociar con bandas o grupos de la delincuencia organizada, pronto su administración bajará la incidencia delictiva.

"Vamos a bajar la incidencia delictiva, lo vamos a hacer pronto y sin negociar, todo depende de acabar con la corrupción y la impunidad".

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Mandatario López Obrador rechazó de manera categórica que su gobierno negocie con bandas u organizaciones dedicada a cometer ilícitos, por el contrario, dijo, no habrá componendas porque está bien pintada la frontera entre delincuencia y autoridad.

"No va a haber mezcolanza, no habrá contubernio... Esto también significa que no se va a perseguir a una Banda para proteger a otra como se llegó a hacer, vamos a aplicar la ley por parejo. Estoy seguro que sin corrupción, sin proteger a nadie, no permitiendo la impunidad, vamos a resolver el problema grave de inseguridad y violencia".

López Obrador dijo que la autoridad no puede dar el mal ejemplo, porque en el pasado, no había autoridad moral ni autoridad política.

Criticó a los especialistas y expertos a quienes llamó testigos silenciosos y cómplices del periodo de violencia que se desató en los dos últimos sexenios.

GC