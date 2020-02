Siete de cada 10 mexicanos, vulnerables ante el coronavirus

Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, señaló que hay estimaciones de que el coronavirus podría afectar a 70% de la población: entre 75 y 78 millones de personas infectadas.

Señaló que, en caso de que el coronavirus en México tuviera una propagación comunitaria, la cifra de afectados sería similar a la influenza, pero aclaró que no todos serían de gravedad.

“Hablaríamos de 75 a 78 millones de personas infectadas. Y de ellas, cerca de 10% o 12% podría tener síntomas, que son entre ocho y 10 millones, y entre 2% y 5% presentaría enfermedad grave. No se está exento de que, al llegar el virus y haya propagación comunitaria generalizada, pudiera haber muertes”.

Añadió que la próxima semana comenzará la fase tres de “preparación”, que consiste en realizar simulacros e informar a la sociedad sobre este virus. “No existe aspiración de contener el traspaso o propagación de la enfermedad. Se aspira a limitar el daño, a proteger a la población más vulnerable, a garantizar la pronta y eficaz atención de los casos”, dijo.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió prevenir y no exagerar en las medidas para hacer frente a la enfermedad. Afirmó, además, que el Gobierno federal “está preparado” para hacerle frente. “Que no haya pánico y no suceda lo que pasó con la influenza, que se exageró y fue mal manejado. Nos afectó económicamente”.

Las pruebas tardan 24 horas

En Jalisco, confirmar si una persona está enferma de coronavirus demorará 24 horas. Esto desde que se hace la prueba hasta que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) lo valide o descarte.

Además, cada prueba que se realice en el Laboratorio Estatal de Salud Pública costará entre seis mil y seis mil 500 pesos (no se precisó si los absorbe el Estado o el paciente). Eso sin contar los gastos por el analista, la luz y el costo de otros materiales.

Para realizar las pruebas es necesario obtener material genético de la garganta de las personas. Esa muestra se ingresará a un equipo especial en donde será comparada con el virus. Y si el resultado es positivo, éste se envía al Indre para que allí se dé el anuncio oficial.

Una Entidad privilegiada

Junto con Baja California y Quintana Roo, Jalisco será uno de los estados donde se realizarán pruebas para confirmar o descartar a pacientes de coronavirus, además de la Ciudad de México. Esto se debe a que es una Entidad receptora de llegadas internacionales por puertos y aeropuertos. No obstante, ya se capacita a otros estados para blindar al país por si se registran casos.

“Jalisco sí puede hacerle frente”

La infraestructura hospitalaria en el Estado es suficiente para atender posibles casos de coronavirus, pues en promedio sólo 15 de cada 100 casos registrados a nivel internacional han requerido hospitalización. Y de ellos, sólo 20% lo han hecho en áreas de terapia intensiva, explicó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

“La estimación es que sí habría suficiencia en camas de hospital. Tanto en áreas generales con medidas de aislamiento, y que sí habría espacios de cuidados intensivos para aquellos casos que fuera requeridos”, abundó.

La investigadora del departamento de Salud Pública del CUCS, Marina Kasten Monges, afirmó que la Secretaría de Salud realiza capacitaciones a personal de los centros de atención de primer y segundo nivel, para identificar casos y que sólo los graves lleguen a la atención de hospitales de tercer nivel. “Al Hospital Civil llegarían los casos graves”.

Para la OMS, es el momento decisivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la epidemia del coronavirus llegó a un “momento decisivo” y pidió a los países que actúen “rápidamente” para frenarla. “Si actuamos ahora, de forma contundente, podremos lograrlo”, afirmó.