"Si yo no votara por mí, votaría por Margarita", afirma "El Bronco"

Ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", reveló que si el 1 de julio no pudiera votar por él mismo, su sufragio sería por la también aspirante independiente Margarita Zavala, porque le inspira confianza.

"Creo que votaría... ¡'Ay cabrón', me la pusiste! Déjeme pensarlo y lo publico en Facebook... Analizando lo que vi en el debate, votaría por Margarita".

Al participar en el foro #Decide2018 organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Querétaro, "El Bronco", dijo que nunca votaría por el aspirante de la coalición PRI, PVEM, Panal, José Antonio Meade; "y por (Ricardo) Anaya menos y ni por Andrés Manuel. Margarita me da confianza en eso de potenciar el tema de la mujer, no sé si Felipe Calderón la deje hacer bien las cosas".

Rodríguez Calderón defendió ante los estudiantes su propuesta de "mocharle la mano" a los servidores públicos corruptos, al señalar que es necesario tomar decisiones difíciles para enfrentar el problema de la corrupción en el país.

Me invitaron al foro @decide2018 en el Tecnológico de Monterrey Campus #Querétaro a platicar sobre lo que los broncos queremos para #México y cómo vamos a lograrlo. pic.twitter.com/Y8X9rOCCsl — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 24 de abril de 2018

En ese sentido, condenó el asesinato de los tres estudiantes de Jalisco y aseguró que como sociedad no podemos ser insensibles.

"¿Les duele lo qué pasó en Jalisco y por qué no lo expresan, por qué no decimos algo, por qué no ayudamos a que las cosas ya no sean así, vamos a seguir teniendo jóvenes que desaparecen? Por eso mi propuesta de mocharle la mano al corrupto funcionario y no me voy a echar para atrás", sentenció el candidato.

SA