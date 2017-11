"Si alguien ha construido el Frente soy yo", afirma Mancera

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que si alguien ha construido el Frente Ciudadano por México ese, ha sido él.

"Si alguien ha construido el Frente soy yo. A mí no me pueden decir cómo o por qué del Frente. Conozco perfectamente la génesis porque los primeros trazos del Frente fueron el Cuarto Polo y el Cuarto Polo cuando nadie le apostaba, cuando nadie creía en él, cuando todo mundo decía '¿y eso qué es?, ¿con qué se come?', pues nosotros ya lo estábamos impulsando y de ahí derivó a la suma de Acción Nacional", enfatizó.

Miguel Ángel Mancera insistió en que el Frente Ciudadano por México, integrado por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, es una de las opciones más sólidas hacia el 2018.

Sin embargo, advirtió que de no concretarse Acción Nacional y Movimiento Ciudadano seguirían juntos en la contienda presidencial. "Pues buena suerte", agregó.

Desde el Centro de Control y Comando (C5), el mandatario capitalino, dijo que bajo cualquier escenario seguirá trabajando por un cambio de régimen para el país.

"Voy a seguir impulsando un cambio de régimen y en eso no voy a regatear, voy a seguir impulsando un cambio de régimen hasta dónde de. Nadie está obligado a lo imposible pero estamos obligados a hacerlo posible", afirmó.

AJB.