Sheinbaum sí habló con Trump durante cumbre del G7; esto pasó

Después de que no se concretara la esperada reunión entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la mexicana confirmó que habló con el magnate en el marco de la cumbre del G7.

La Presidenta confirmó en sus redes sociales que sostuvo una llamada telefónica con Trump, en la que le explicó por qué no pudo encontrarse con ella como habían acordado: "Tuve una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien me comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente".

Al final, señaló que "Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan".

Ayer, en medio de rumores que hablaban sobre la retirada temprana de Donald Trump de la cumbre del G7 en Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum justificó el que su homólogo, con quien tenía agendada una reunión, al señalar que la situación en Medio Oriente está muy tensa, e hizo votos por la paz y para que no se agudice el conflicto.

"Él tomó la decisión de retirarse", explicó la Mandataria. "Canceló su agenda de mañana porque hay una situación que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo", dijo al salir de forma sorpresiva del hotel donde se hospeda para saludar a un grupo de mexicanos.

Esta mañana, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, que encabeza en lugar de Sheinbaum, que el encuentro que se tenía programado para hoy 17 de junio "puede tener lugar en otro momento".

"El encuentro entre ambos jefes de Estado puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación; fueron con varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro; tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin canceló la agenda con varios otros, no solamente con México", dijo la titular de la Segob. "Se pospondrá para otra fecha, no conocemos cuál sea la agenda del Presidente, obviamente, pero bueno posteriormente se dará", agregó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF