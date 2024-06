Sheinbaum sale a explicar propuestas y reformas de próximo gobierno

Ante la inminente transición del nuevo gobierno, que será liderado por Claudia Sheinbaum, ahora han surgido diversos cuestionamientos relacionados con los derechos de los trabajadores, quienes temen que con las nuevas reformas que se desean implementar, cambie la estructura laboral en las empresas.

La virtual presidenta electa ha salido a desmentir los rumores e invitó a la población a participar en el parlamento. "Tengan tranquilidad", les dijo.

Recuerden "que aun cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno y es importante que platiquen con él a través de la Secretaría de Gobernación, pero hoy está abierta la puerta en el parlamento abierto".

Asimismo, en conferencia de prensa, enfatizó que la reforma que se ha planteado es únicamente para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e insistió en que no se afectarán, “para nada, los derechos laborales". Estos permanecen intactos. Tengan esa certeza".

En materia de austeridad recalcó que continuará buscando la manera de distribuir mejor los procesos y revisaran de nuevo lo de los delegados en algunas secretarías "porque no se pudo en este gobierno quitar A lo mejor no son todos, pero sí algunos, porque creemos que son demasiadas funciones y demasiado espacio. Y algunas otras áreas del gobierno descentralizado, donde podría haber todavía mayor austeridad republicana".

Por otro lado, en el ámbito fiscal compartió que no implementaran mayores impuestos y no pretenden una reforma fiscal profunda; también reiteró que respecto a la deuda externa hay un manejo razonable de la misma y sostuvo que con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, están garantizados para el siguiente año en el presupuesto los programas de bienestar actuales, los que ella propone como nuevos, becas para niños y niñas de escuela pública, así como el apoyo para un millón mujeres de 60 a 64 años. "Ya lo tenemos evaluado, ya sabemos de dónde va a salir el recurso".

Otro de los temas que se trataron fueron las propuestas de obras impulsadas por el presidente AMLO, quien viajará junto con ella a Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esto con el fin de verificar las obras del tren maya, entre otras.

Respecto al rumor compartido por los opositores a su movimiento, al asegurar que López Obrador tendrá el teléfono rojo para siempre dar instrucciones a Sheinbaum, desmintió diciendo que "No tiene nada que ver, con lo que nuestros adversarios dicen que López Obrador va a tener su teléfono rojo en Palenque para darme instrucciones todos los días de lo que tengo que hacer".

"Platicando de manera informal, le dije (a AMLO), ´si se aburre en Palenque, le puedo encargar una de las cuencas -uno de los proyectos que yo planteé- y me dijo, ´no, no, eso no te lo voy a aceptar´. Y en algún otro momento le dije ´pero si hay algo terrible en el país... Yo le dije la patria es primero y él dijo sí, la patria es primero. Pero son pláticas que tenemos esta transición histórica de hace tiempo. Hemos trabajado (juntos) casi 24 años.

SM