Sheinbaum revela ESTO sobre drones espía que sobrevuelan México

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles 19 de febrero que los drones estadounidenses que espían a los cárteles del narcotráfico en territorio nacional vuelan "bajo petición del Gobierno de México", ante la polémica surgida en días recientes por los reportes de medios de comunicación estadounidenses.

"No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, que no es de ahora", dijo la Mandataria en "La Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional, sobre los drones no tripulados que han reportado medios como CNN y el diario The New York Times como parte de las acciones del gobierno de Donald Trump para espiar a los cárteles mexicanos, a los que ha declarado agrupaciones terroristas.

Explicó que: "Estos vuelos son parte de la coordinación. Colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México y muchas veces es a petición, o más bien todas las veces, es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad en el marco de colaboración que está establecida principalmente entre las fuerzas armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos".

Cuando se le preguntó si tiene miedo de Donald Trump, la Presidenta Sheinbaum respondió que no, ya que tiene un pueblo que le respalda.

"No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios, segundo, porque siempre decimos la verdad", aseguró en el Salón de Tesorería.

*Con información de EFE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee si te interesa: Distribuirán compra consolidada de medicamentos 2025-2026

OF