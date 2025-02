Trump insiste y asegura tener "derecho" de llamarlo Golfo de América

Washington. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su decisión de mantener el veto a la agencia de noticias Associated Press (AP) debido a la negativa de esta a referirse al golfo de México con el nuevo nombre de "golfo de América".

"Associated Press ha estado completamente equivocada sobre las elecciones, sobre Trump, sobre el trato que me han dado a mí y sobre todo lo relacionado con los republicanos y conservadores. No nos favorecen en absoluto, y supongo que yo tampoco les estoy haciendo un favor. Así es la vida", declaró el mandatario desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, durante una conferencia de prensa.

Trump enfatizó que AP es una de las pocas agencias que se resiste a seguir las nuevas disposiciones. "Simplemente se niegan a aceptar la ley y lo que está ocurriendo. Se llama golfo de América. Ahora ya no es el golfo de México. Tengo el derecho de hacer esto", insistió. Además, dejó claro que la prohibición seguirá vigente hasta que la agencia de noticias acepte utilizar el término que él estableció.

Desde el pasado 14 de febrero, la Casa Blanca restringió formalmente el acceso de AP al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One. "Estamos muy orgullosos de nuestro país y queremos que sea el golfo de América", reiteró Trump.

Trump: The AP just refuses to go with what the law is and what has taken place, it's called the Gulf of America now. It's not called the Gulf of Mexico any longer… we’re going to keep them out until such time they agree that it’s the Gulf of America pic.twitter.com/qFjOibPd7r— Acyn (@Acyn) February 18, 2025

Por su parte, AP ha decidido mantener el nombre original del golfo de México en su guía de estilo, aunque menciona el término impulsado por Trump. La agencia argumenta que se trata de una región geográfica que comparte frontera con México y Cuba, por lo que conservará su denominación histórica.

El 20 de enero, en su primer día de regreso al poder, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar la denominación oficial a "golfo de América". Posteriormente, el 9 de febrero, proclamó esa fecha como el "Día del golfo de América".

"Mientras mi administración trabaja en restaurar el orgullo nacional y honrar la grandeza de nuestra historia, es apropiado que nuestra gran nación se una para conmemorar este momento trascendental y el cambio de nombre del golfo de América", declaró en un comunicado oficial.

Con información de SUN y AP

BB