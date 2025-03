La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún país sale ganando en la llamada "guerra arancelaria mundial", y aseguró que en la relación México-Estados Unidos conviene seguir con el T-MEC para competir como región de América del Norte frente al resto del mundo.

La jefa del Ejecutivo federal, advirtió que las empresas estadounidenses disminuirán su productividad si dejan de producir de México.

"¿Quién sale ganando con esta guerra arancelaria mundial?", preguntó uno de los reporteros presentes en la conferencia mañanera.

"Nadie, nadie. El objetivo que ha planteado Estados Unidos es que Estado Unidos importa demasiado y que lo que quieren es producir más en su país. En el caso de México -no me voy a referir al resto del mundo, nos corresponde hablar de México- hay muchos estudios que muestras cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos por la integración productiva que hay, porque no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra y entonces eso genera mucha productividad", explicó Sheinbaum.

"En el caso de México-Estados Unidos, pues que nos conviene seguir con el tratado comercial, revisar lo que se tenga que revisar, pero competir como región de América del Norte frente al resto del mundo. Las empresas estadounidenses pues van a disminuir su productividad si dejan de producir de México", advirtió la Mandataria.

