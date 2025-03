Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su PAGO mañana viernes 14 de marzo

Si todavía no has recibido tu pago de la Pensión Bienestar, no te desesperes, pues a inicios de este mes de marzo, la Secretaría del Bienestar compartió de manera oficial el calendario de pago de la esta pensión, que comprende este bimestre de marzo-abril de 2025.

Este programa social es uno de los más importantes del Gobierno de México, el cual consiste en un depósito bimestral para apoyar en la economía diaria de los adultos mayores, sin otro requisito más que hayan cumplido los 65 años de edad, sin importar su religión, creencia o estatus social.

Los adultos mayores a 65 años recibirán a lo largo de este mes de marzo el pago correspondiente al bimestre marzo-abril, según anunció en sus redes oficiales Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.

El dinero se depositar en días específicos en la tarjeta del Bienestar de los beneficiarios, de acuerdo a la primera letra del apellido del adulto mayor.

¿Qué adultos mayores recibirán su dinero mañana viernes 14 de marzo del 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de pago, así quedará el depósito:

Viernes 14 de marzo: Apellidos con la letra "M".

Es necesario contar con la tarjeta del Banco del Bienestar para poder cobrar el depósito, pues ya no se otorga en dinero en efectivo.

Si aún no cuentas con tu tarjeta, es importante acudir a un módulo de rezagados con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no excedente a 6 meses de antigüedad

Número telefónico de contacto

Formato del Bienestar llenado en los Módulos del Bienestar

Para los adultos mayores a los que no les sea posible acudir a un módulo, pueden agendar una visita domiciliaria en el número 800 639 42 64.

