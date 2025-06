Sheinbaum insta a Calderón aclarar si sabía de García Luna y sus nexos con el narco

Durante "La Mañanera" de este viernes, Claudia Sheinbaum instó al expresidente del PAN, Felipe Calderón, a que aclare lo que pasó durante su sexenio con la advertencia del entonces subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare , quien alertó sobre los nexos de García Luna con grupos criminales .

El general Tomás Ángeles alertó en dos ocasiones que el entonces titular de Seguridad Pública, tenía nexos con el narcotráfico , pero no hubo ninguna acción al respecto del entonces presidente de la República.

La Mandataria reiteró que este caso depende de la Fiscalía General de la República (FGR), y que, por parte de su Gobierno, no solicitaría una investigación, puesto que "eso depende la Fiscalía que es autónoma, nosotros no estaremos pidiendo [la investigación]. Lo que sí es importante es que Calderón aclare qué pasó y por qué no le informó ", instó la doctora Sheinbaum.

Te puede interesar: Raúl Jiménez respondió a Messi tras minimizar rivalidad entre México y Argentina

¿Qué declaró Tomás Ángeles Dauahare al respecto?

El general relata que la primera ocasión que habló del tema con Felipe Calderón fue en mayo de 2007, en Los Pinos: "Me invitó a platicar con él, el 9 de mayo de 2007, estaba Juan Camilo [Mouriño] y me preguntó por García Luna y le dije: 'Mire, señor presidente, le voy a decir mi verdad. No lo puedo documentar, pero es la verdad, pues al jefe, menos al presidente de la República se le puede engañar porque puede tomar una decisión con consecuencias inconvenientes para el país'. Y ya le dije de Genaro, que sí estaba involucrado con el narcotráfico", rememoró.

Incluso, Tomás Ángeles declaró que documentó la relación de García Luna con el crimen organizado, a petición de Calderón Hinojosa : "Él me pidió un informe. Si le podía documentar y le hice ese informe. No se lo entregué personalmente, se lo hice llegar por conducto de Juan Camilo", contó.

Sin embargo, el general en retiro no está seguro de que se le haya entregado dicho informe al expresidente Calderón Hinojosa.

"¿Y está usted seguro que ese informe se lo dio [Juan Camilo Mouriño] al Presidente?"

"No sé, no sé, no sé si Juan Camilo lo entregó al licenciado Calderón. No sé. No sé ni pregunté", refirió en la entrevista.

Te puede interesar: En Suburbia encontrarás las mejores OFERTAS para el regalo de papá

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF