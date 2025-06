Raúl Jiménez respondió a Messi tras minimizar rivalidad entre México y Argentina

Hace tres días, el delantero de la Selección Mexicana y del Fulham FC de la Premier League de Inglaterra, Raúl Jiménez, fue entrevistado para el canal de YouTube Vamos Show, antes KC Deportes.

Durante esta entrevista, el anfitrión cuestionó a Jiménez si creía que existe una rivalidad con la Selección de Argentina después de que Messi declaró que no entendía de dónde venía esta rivalidad con la Selección Mexicana .

"Sí. Yo considero que los mexicanos, con los argentinos: [...] la mayoría de las veces le han ganado a México . [...] Tienen la mayor historia en el futbol: se han llevado más trofeos en torneros importantes, el último Mundial lo ganaron. [...] En cierto punto, creo que tiene razón", aseveró el 9 de la Selección Mexicana, aunque también mencionó que desconocía el origen de la rivalidad.

El anfitrión también le preguntó a Jiménez si dicha rivalidad se mide desde los futbolistas o desde los aficionados , a lo que el defensa respondió que se alimenta de ambas partes, pues ante cualquier comentario, ya sea desde un argentino que hable de un jugador mexicano o viceversa, el "rival" va a responder. " Al final es parte de y son todos contra todos ", afirmó entre risas.

Para finalizar el tema de la rivalidad, reavivado por Lionel Messi en sus declaraciones, se le preguntó a Raúl Jiménez cuál sería el motivo o la solución más urgente para que más jugadores mexicanos puedan competir en Europa.

El anfitrión planteó: “hay una diferencia muy marcada ya a nivel futbolístico: ellos tienen muchos jugadores en Europa y [la Selección Mexicana] no tantos”.

" Confiar en el futbolista mexicano, llevarlo de a poco y después tener esa apertura para su salida al futbol europeo ", afirmó el defensa. Recordó, además, sus inicios en el futbol: "mi debut, lo hice de titular, me sacaron al medio tiempo, pero al siguiente partido estaba de titular otra vez y eso fue lo que a mí me dio mucha confianza [...] eso me dio mucho ánimo de seguir".

