Sheinbaum defiende elección del Poder Judicial aunque piden su anulación

Este domingo, en el marco de la marcha que realizaron diversas organizaciones civiles en la Ciudad de México para exigir la anulación de la elección al Poder Judicial (PJ), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que hay quienes se enojan porque ni la Mandataria ni senadores eligen ahora a los integrantes del PJ, sino el pueblo.

En Coatzacoalcos, Veracruz, durante la inauguración hospital Materno Infantil, en compañía de la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle García, la Mandataria federal dijo que ahora el Poder Judicial lo elegirá el pueblo de México y así se va a construir un verdadero Estado de derecho.

"Se enojan mucho porque ahora el Poder Judicial ya no lo elige la Presidenta ni unos cuantos senadores. Ahora el Poder Judicial lo elige el pueblo de México. Eso fue lo que pasó hace unas semanas en nuestro país".

Añadió que ahora el nuevo Poder Judicial le rendirá cuentas al pueblo, y con ello se va a "construir un verdadero Estado de derecho".

"Que no haya una justicia para ricos y otra para pobres. Que no haya una justicia para unos cuantos y para los demás, no. Es para todas y para todos. Como decía Juárez: 'Nadie ni nada por encima de la ley'. Esa es la función del nuevo Poder Judicial".

Del mismo modo, Claudia Sheinbaum destacó que Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un indígena mixteco que, de otra manera, nunca hubiera llegado a ser Presidente de la Corte".

Abundó que, Hugo Aguilar es profesional, "un hombre honesto, pues son los principios de la transformación. Y no solo vamos a continuar, sino avanzar con la transformación".

Este domingo, cientos de personas marcharon para exigir la anulación de la elección judicial del 1 de junio, al denunciar que se trató de un fraude para que el Poder Ejecutivo controle al Poder Judicial.

Respecto al sistema de salud, la Mandataria federal criticó que hay algunos "que no nos quieren, que no les gusta la Cuarta Transformación, quieren que fracase en nuestro modelo de salud. Pues no solo no vamos a fracasar, al contrario, les vamos a demostrar que es el mejor camino posible".

Sostuvo que el modelo de salud anterior, conocido como Seguro Popular, no funcionó "y en realidad fue puro negocio y la mejor demostración es este hospital".

Defendió los principios bajo los que gobierna la 4T, "y esos son los que no les gustan a los que gobernaban antes, por eso tantas mentiras".

En ese sentido, la Presidenta Sheinbaum, destacó que el titular de Birmex, Carlos Ulloa, con quien ha trabajado por muchos años, tiene la misión de que no falte un solo medicamento en ninguno de los hospitales del país y así será en el caso del que hoy se inaugura.

