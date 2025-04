Al encabezar la ceremonia de arranque del programa de Vivienda para el Bienestar en Campeche, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a las críticas de las que México ha sido objeto por parte de políticos estadounidenses con objetivos electorales.

Así, la Jefa del Ejecutivo federal advirtió que “México no es piñata de nadie”, sugiriendo a dichos políticos que se dediquen a hablar de su país “que bastantes problemas tiene”:

"Hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie. No sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tienen. Que no utilicen a México para hacer la campaña".

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores (Morena), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México le da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, entre ellas, en valores, ética, y en desarrollo.

"México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas: en valores, en ética, en desarrollo, en muchas (cosas)”.

La Mandataria federal recordó que de las primeras ocasiones en que habló con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre el problema del consumo de fentanilo en ese país.

"Él me preguntó: 'oiga, ¿y en México se consumen drogas?’. Y le dije: ‘bueno, sí tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño del que tiene Estados Unidos’. De hecho, él lo ha dicho públicamente: ‘Estados Unidos es un gran consumidor de drogas’.

"Sí tenemos que atender y para eso estamos trabajando, pero allá pues tienen el problema mayor".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su homólogo preguntó por qué en México no existía ese problema, a lo que le respondió: "es que las familias mexicanas tenemos muchos valores, nos cuidamos entre nosotros, nos protegemos. Y además, pues le platiqué de una campaña que inició con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y que ahora estamos desarrollando en contra del consumo de las drogas".

En este sentido, la jefa del Ejecutivo federal pidió a la población sentirse orgullosos de ser mexicano.

"Porque, además, hoy más que nunca, el pueblo de México con la cuarta transformación recuperó su dignidad y su fuerza. Y nadie nunca se la puede quitar".

