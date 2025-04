Infonavit: Cómo retirar la Subcuenta de Vivienda si el trabajador falleció

De acuerdo con lo establecido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el dinero de la Subcuenta de Vivienda de la persona no se pierde, existiendo la posibilidad de que sea recuperado por los familiares directos, como los hijos o cónyuges.

En algunos casos también pueden solicitarlo los padres o la pareja en concubinato, siempre y cuando se acredite la unión como tal.

Pero eso no es todo, pues si no hubo beneficiarios directos, éstos pueden solicitarlo los herederos designados por testamento o por resolución judicial.

Para acceder al recurso se puede acudir a las instalaciones del Infonavit a iniciar el trámite, considerando como requisitos:

Acta de defunción

Identificación oficial vigente de cada beneficiario

Documentos que acrediten el parentesco o vínculo con el titular (acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, declaraciones de concubinato, testamento o resolución judicial).

Número de seguridad social del trabajador fallecido.

Este trámite se realiza de manera presencial, pero antes se debe generar una cita desde el portal del Infonavit (portalmx.infonavit.org.mx). En ella debe dirigirse a la sección “mi ahorro” y enseguida elegir la opción “retiro de mi ahorro”.

La subcuenta del Infonavit es una cuenta individual donde se depositan las aportaciones patronales del 5% del salario registrado de la persona trabajadora ante el IMSS, y la cual es administrada por el Infonavit. Este dinero no lo aporta el trabajador, sino el empleador, y se acumula mes a mes a lo largo de la vida laboral formal de la persona empleada.

De esta forma, si la persona termina su vida laboral sin haber hecho uso de algún crédito del Instituto, puede proceder al retiro de estos recursos una vez que ha realizado su proceso de jubilación. Ese es el requisito principal señalado en la Ley del Infonavit para poder hacerlo. El trabajador debe tomar en cuenta que sólo puede llevar a cabo el trámite de devolución de este dinero cuando llegue a la edad de retiro.

Pero antes de solicitar la devolución es importante que tome en cuenta cuándo empezó a cotizar ante el Infonavit y bajo qué régimen se encuentra, ya que de ello dependerá la forma en que le serán devueltos los recursos y el proceso que debe llevar a cabo.

En primer lugar, está el caso de aquellas personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Con ellos, su dinero puede estar resguardado en tres fondos distintos, dependiendo de las fechas en las que trabajó y el patrón realizó las aportaciones al Infonavit.

Primero está el Fondo de Ahorro 1972-1992. Ahí se depositaron las aportaciones del empleador realizadas de mayo de 1972 a febrero de 1992.

Luego está la Subcuenta de Vivienda de 1992. Ahí se encuentran las aportaciones recibidas entre marzo de 1992 y junio de 1997.

Finalmente, la Subcuenta de Vivienda 1997, que contiene las aportaciones realizadas por su empleador a partir del 1 de julio a la fecha.

¿Cómo saber cuánto ha ahorrado?

Para saber cuánto ahorro tiene en su subcuenta de vivienda, puede consultar en la sección “Cuánto ahorro tengo” de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), o bien, verificar todos sus movimientos a través del Resumen de Movimientos. Registrarse en Mi Cuenta Infonavit no tiene ningún costo y no importa si tiene o no un empleo formal, sólo necesita su Número de Seguridad Social, CURP, RFC y un correo electrónico propio. También puede acudir a los kioscos de autoservicio del Infonavit ubicados en su localidad.

TRÁMITE GRATUITO

Tenga cuidado con los “coyotes”

Si requieres más información al respecto, acuda a su Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano o llame a Infonatel, en el número, 800-008-3900.

Recuerde que, en cualquiera de los casos, el Infonavit siempre le devolverá su dinero, el trámite es gratuito y no requiere de intermediarios.

Esta recomendación del Infonavit es para evitar acudir a gestores o “coyotes”, quienes suelen cobrar altos porcentajes, de entre el 10 al 30% de lo que tenga la persona en su subcuenta.

Los trámites pueden hacerse de manera gratuita a través de internet. EL INFORMADOR/Archivo

EN UN SÓLO PAGO

¿Qué se necesita para obtener el beneficio?

El dinero que tengan en su subcuenta de vivienda las personas pensionadas bajo el régimen de 1973, en cualquiera de los tres fondos, recibirán su dinero de vuelta en una sola exhibición y podrán realizar el trámite en “Mi Cuenta Infonavit” (micuenta.infonavit.org.mx) o en su Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

Para ello necesitarán tener la resolución de pensión o la negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); firma electrónica (e.firma) vigente emitida por el Servicio de Administración Tributaria (este requisito sólo aplica si el trámite lo va a realizar desde Mi Cuenta Infonavit).

También se requiere el número de CLABE de la cuenta bancaria de la persona que realiza el trámite, ya que este monto sólo se entrega mediante transferencia bancaria. Es importante que la cuenta acepte depósitos por la cantidad a devolver.

Además, la persona no debe tener algún crédito vigente con el Infonavit o algún otro trámite en proceso.

Si la persona se pensionó bajo el régimen de 1997, el dinero que tenga en la Subcuenta de Vivienda de 1992 y en la Subcuenta de Vivienda de 1997 serán enviados a su Afore para que se sume al total de los ahorros que determinarán el monto de su pensión.

Los recursos que tengan en el Fondo de Ahorro 1972-1992 serán devueltos por el Infonavit en una sola exhibición, pero para ello deben hacer el trámite de devolución en línea o el centro de servicio más cercano, con los documentos antes mencionados.

Luego están quienes comenzaron a cotizar al Infonavit después del 1 de julio de 1997. En este caso, sus ahorros se encuentran depositados únicamente en la Subcuenta de Vivienda 1997 y sólo pueden pensionarse bajo el régimen de 1997.

Con ellos, el dinero acumulado en la subcuenta, más los rendimientos generados, se enviarán a la Afore en la que se está registrado para que se sume al total de los recursos con los que se determinará el monto de su pensión.

Para obtener la devolución de los recursos, dependiendo de la resolución o negativa de pensión que otorgue el IMSS, deberá hacer la solicitud ante el Afore.

La cifra

2.4 billones de pesos hay actualmente en la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores formales del país, según la estadística más reciente.