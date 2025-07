A Claudia la pusieron a “parir chayotes”

A Claudia Sheinbaum la pusieron a “parir chayotes” en su conferencia matutina. La reportera Romina Gándara, del sitio digital Sin Embargo, le preguntó sobre lo declarado un día anterior por Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, sobre la carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el supuesto soborno de 25 millones de dólares recibido por parte de empresarios israelíes en la compra del software Pegasus. La periodista le preguntó a la Presidenta que “Él —el fiscal— hablaba de falta de pruebas, que no le entregaron las pruebas”. Entonces, ¿por qué abrir una carpeta de investigación sin pruebas? La pregunta tenía sentido, recordando que la misma Presidenta, hace unos días, al hablar sobre la postura de declararse culpable del narcotraficante Ovidio Guzmán en Estados Unidos, dijo: “Si en ese juicio sale una imputación a alguna persona de México, pues tienen que venir las pruebas”, para entonces iniciar una investigación por parte de la Fiscalía.

El martes, el fiscal Gertz Manero recordó que en el sexenio pasado se presentaron denuncias en contra del expresidente por el caso Pegasus, pero que no se habían podido corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias dan lugar a una evidencia más sólida. La evidencia (?) son las declaraciones judiciales de dos empresarios israelíes y que fueron publicadas por el diario económico israelí The Marker, que, por cierto, fueron calificadas de “falsas” y “carentes de sustento alguno” por parte de Peña Nieto.

Pero ayer, la Presidenta tuvo que hacer frente a su propio posicionamiento y se “salió por la tangente” al decir: “Ayer dio una explicación —el fiscal— y le corresponde a la Fiscalía explicarlo; lo que planteo aquí en la mañanera, como parte del Gabinete de Seguridad, pues le corresponde a la Fiscalía explicar lo que se mencionó ayer con más detalles”.

Y la reportera “arrinconó” más a la Presidenta “contra la pared” cuando le preguntó: “Porque en el caso particular, ¿fue la UIF —Unidad de Inteligencia Financiera— la que no entregó pruebas suficientes? Si, ¿usted no considera que esto no está abandonando el pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto?” La respuesta fue rápida por parte de la mandataria: “No hubo pacto de impunidad”, respuesta que hubiera sido suficiente, pero ella misma se encargó de enredar el asunto al agregar: “Es más, hubo una consulta pública de ‘si se juzgaba a los expresidentes’; no alcanzó el suficiente número de votos. Pero hubo una consulta pública”, cuando lo más fácil era omitir esa justificación y haber hablado de actuar de acuerdo con la ley si se hubieran encontrado “pruebas” en su momento. Pero en esta administración se sigue la populista filosofía del anterior inquilino de Palacio Nacional: “A mí no me salgan con que la ley es la ley”.

Usted, ¿qué opina?