Sheinbaum: La Jefa de Gobierno de CDMX da positivo a COVID por segunda vez

Hace unos momentos la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19.

Sheinbaum mencionó que se encuentra bien de salud y está trabajando a distancia.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", publicó.

Es la segunda vez que Claudia Sheinbaum da positivo al virus, fue en octubre del 2020 cuando anunció que se había contagiado y que de igual forma iba estar trabajando en aislamiento.

MF