Senadores urgen a fortalecer los cuerpos policíacos del país

Tras considerar como grave que en México sea asesinado un policía al día, senadores del PAN, PRI y PRD llamaron a fortalecer los cuerpos de seguridad policial y no descuidar su profesionalización.

"Se evidencia una vez más que tenemos un grave problema en las corporaciones locales, tanto en lo municipal como en lo estatal"

La senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que es urgente la profesionalización de los cuerpos policiacos, comenzado a nivel municipal, por lo que no sucede en lo municipal no ocurrirá para la vida del país.

"Esa es una realidad que parece que se ha desatendido por muchos años, si no tenemos en lo local una policía bien preparada, bien remunerada, confiable, cuando infringe la ley enfrente consecuencias, tendremos los datos que hoy publican, que más que datos, son seres humanos con familias, hombres y mujeres con rostro, que son parte de esta tragedia".

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, consideró como grave el tema y dijo que eso no se remediará con una Guardia Nacional.

"Se evidencia una vez más que tenemos un grave problema en las corporaciones locales, tanto en lo municipal como en lo estatal, falta de preparación, falta de profesionalización, evaluación, por lo que darle la vuelta, olvidarse de ellas, y pensar en una corporación militar, no es la solución, nosotros dijimos que se debe fortalecer a las policías locales".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, coincidió que el país requiere formar policías, porque hay más de 600 municipios sin policías, muchos más sin capacitación y otros sin equipamiento.

"México no ha conformado policías, no hay presupuesto, no hay inversión en todo el territorio y lo veo lejano"

"México no ha conformado policías, no hay presupuesto, no hay inversión en todo el territorio y lo veo lejano, porque ahora se destinará el esfuerzo tanto humano como presupuestario para la Guardia Nacional, quizá se está alejando la posibilidad de formar policía y eso es lo que necesitamos".

De acuerdo con un ejercicio de EL UNIVERSAL y EL INFORMADOR, 326 agentes han sido asesinados por la delincuencia este año en 26 estados. Expertos lamentan la impunidad en el sistema de justicia penal y los vacíos institucionales que ocasionan que los delincuentes no teman ejecutar a los elementos policíacos porque saben que no hay gran probabilidad de ser detenidos y procesados.

JM