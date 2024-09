Senado presenta denuncia por agresión contra Fernández Noroña en el AICM

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció la mañana de este viernes, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue agredido por un hombre de forma física y verbal, además de arrebatarle su celular.

Por esta agresión, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Genaro Vázquez Rodríguez, presento una denuncia en el Ministerio Público contra el presunto agresor, el cual fue identificado como Carlos Velásquez, de León Obregón.

Fernández Noroña detalló a través de sus redes sociales la identidad de su presunto agresor, además de que dicha acción ocurrió en una sala de espera de American Express, ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX, por ello, American Express también inició un proceso de investigación al respecto.

También, el presidente del Senado reveló que el presunto agresor es “un abogado corporativo que representa grandes empresas sobre el pago de impuestos” y relató que esta persona se quedó con su teléfono por varios minutos y que, además, una mujer que lo acompañaba borró el video que iba grabando para documentar la agresión.

El presunto agresor, es un abogado corporativo que representa grandes empresas sobre el pago de impuestos, entre otras cosas.— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña difundió en sus redes sociales el fragmento de un video que muestra a una persona discutiendo con él, mientras alguien más intentaba controlarlo: “este tipejo intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente” acusó.

En este momento están presentando ante el ministerio público federal la denuncia por la agresión física a mi persona en el @AICM_mx, Genaro Vázquez, el titular del área jurídica de @senadomexicano.— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024

