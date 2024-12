El Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez 2023 a la periodista tamaulipeca Ninfa María Deándar Martínez. En sesión solemne celebrada ayer y con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se hizo la entrega del reconocimiento a la también activista.

La senadora Virginia Magaña, presidenta de la Comisión de Belisario Domínguez, expuso que la galardonada se desempeñó como directora del periódico “El Mañana”, a pesar de las amenazas a su integridad y su vida.

En tribuna dijo que cuando una mujer defiende sus derechos, como la hace Ninfa, “avanzamos todos”, por lo que argumentó los méritos de la activista y periodista tamaulipeca.

En el evento no se contó con la presencia de las titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Hace unos días, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que no asistiría a la ceremonia la presidenta Claudia Sheinbaum, pues Morena consideró que no hay condiciones para el respeto de la oposición a su investidura.

Fernández Noroña anunció en días pasados que no invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues a raíz de las diferencias que tuvieron por su oposición a la reforma judicial, “le había perdido todo respeto” a la ministra.

