La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a Mateo, un niño que le regaló un dibujo a la mandataria durante su reciente visita a Puebla.

El niño le entregó una carta en donde le pedía ayuda a la Presidenta para que modificara el salario de su maestra quien labora en una escuela particular, ya que, argumentó que gana poco y merece más, además de emprender obras en su escuela, el Instituto Tecnológico Navarro y Juárez.

Y es que durante la inauguración de un Centro de Estudios del Instituto Politécnico Nacional en Puebla, la Presidenta convivió con las personas que la esperaban afuera de la institución académica.

Entre esas personas se encontraba Mateo, un niño que al acercarse a la Mandataria le dio un papel con una carta y un dibujo de ella que le hizo con mucho cariño. Y en agradecimiento, la mandataria le hizo una llamada sorpresa.

En un video publicado en sus redes, Sheinbaum compartió este especial momento que vivió con el niño, quien emocionado no podía creer con quien estaba hablando por teléfono.

“Es que ayer que te vi en el coche, cuando iba a entrar al Poli, me diste una cartita muy bonita. Está bien precioso el dibujo que hiciste, y te quise llamar” le dijo Sheinbaum al niño, mostrando la cartita donde dice que ella es la heroína del menor.

Mateo le explicó a la Presidenta que quiere ser de grande militar para “luchar por su patria” y ella le agradeció sus atenciones. También le especificó que el número del que le llamó pertenece a una persona trabajadora del gobierno y puede llamarle cuando lo considere necesario. “Es lo máximo y estaremos en contacto”, resaltó Claudia.

Con información de El Universal

Designa nuevo cónsul de México en Miami

Menos de una semana después de haber concluido su cargo como gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena fue designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como cónsul de México en Miami, Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer en un oficio enviado a la Cámara de Senadores durante la sesión ordinaria de ayer.

La senadora Imelda Castro, quien asumió el cargo de presidenta de la mesa directiva ante la ausencia de Gerardo Fernández Noroña, informó la recepción de un oficio remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), en la cual se informa la designación del ex gobernador como representante diplomático del Consulado mexicano en Miami.

“En uso de mis facultades que me concede la fracción III del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar al C. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Comuníquese y cúmplase”, se lee en el oficio.

