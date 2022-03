Scherer abre caja de pandora: PAN

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Valenzuela, dijo que las revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia “abren la caja de pandora de la corrupción, las pugnas, extorsiones, vendettas y el uso faccioso de la Fiscalía General de la República por parte de Alejandro Gertz Manero en contra de opositores, empresarios e incluso de morenistas”.

En entrevista expuso que la FGR en lugar de detener a capos de la droga, a delincuentes, a funcionarios corruptos de cualquier signo partidista, se ha dedicado a detener incluso a empresarios como Juan Collado y otros relacionados con el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como a la Cooperativa Cruz Azul.

“Es una denuncia muy grave porque Scherer era uno de los colaboradores más cercanos al presidente López Obrador y que hable de estas extorsiones evidencian el riesgoso resurgimiento de un sistema autoritario, similar al PRI de los años 70s”, apuntó.

Acusa en publicación

En una carta publicada por Proceso, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, acusó al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y a la otrora secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atacarlo y hostigarlo con un modus operandi al que definió como “extorsivo”.

Olga Sánchez Cordero: "No caeré en provocaciones"

La senadora Olga Sánchez Cordero aseguró que no caerá en el juego de hablar de las afirmaciones falsas hechas sobre su persona y sobre su actuar como Secretaría de Gobernación por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García, para servir como distractor y afirmó que por su parte da cerrado este tema. Pidió dejar que la Fiscalía (General de la República) y el Poder Judicial hagan su trabajo. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

En respuesta, la ministra en retiro dijo: “quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila”.