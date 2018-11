Sánchez Cordero deja su escaño en el Senado a partir del jueves

La senadora Olga Sánchez Cordero (Morena) informó que en la sesión del pleno hoy martes, fuera del orden del día, presentará su solicitud de licencia válida a partir del próximo jueves 29 de noviembre.

Dijo que a las seis o siete iniciativas que lleva presentadas, agregará hoy otras dos: Una al artículo 73 constitucional para que se pueda emitir una Ley General en materia de Notariado y una modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que su Junta de Gobierno decida a través de acuerdos generales, según las necesidades del servicio crear las salas que determine.

"Me despido con seis o siete iniciativas, y tengo dos más en el horno, una es a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para ser congruente con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual he estado trabajando y no me dio tiempo de concluirla, porque es congruente con esta reforma que presentó".

Entrevistada en el Senado, la próxima secretaria de Gobernación dijo que para la marcha del Ejecutivo federal, en este momento es prioridad la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya minuta el Senado devolvió a la Cámara de Diputados con cambios.

También se requiere de la Ley Orgánica de la Fiscalía General "que se revisa y se está ajustando y tendremos noticias de ella posteriormente", señaló.

Con estos temas será "suficiente por ahora para organizar el gobierno", dijo.

