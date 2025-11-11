Uber: La SICT va por regular taxis de app en aeropuertos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para permitir que Uber, Didi y los taxis de aplicación operen en los aeropuertos del país durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con fuentes de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, la dependencia federal propondrá modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, con el objetivo de emitir reglas especiales y facilitar la operación de estas plataformas conforme a su plan de negocios.

La reforma plantea que se otorgue un permiso global que incluya todos los taxis amparados por sus respectivas plataformas. También propone que, para prestar el servicio, no se exija a los vehículos placas federales ni a los conductores licencia federal. A esto se suma la posibilidad de permitir que las plataformas apliquen tarifas dinámicas.

Se prevé que el proyecto de la SICT sea turnado al Congreso de la Unión para ser discutido en el actual periodo legislativo. En caso de que sea aprobado, la intención es que pueda entrar en vigor antes del inicio del Mundial de Futbol 2026. Fuentes legislativas señalaron que el objetivo es que esta regulación específica acompañe la llegada de visitantes y la demanda de movilidad aérea y terrestre que generan este tipo de eventos.

La propuesta contempla que los taxis autorizados continúen con las contraprestaciones actuales, y que los aeropuertos decidan de manera indirecta cuáles serán las aplicaciones de taxis que operarán en cada aeropuerto.