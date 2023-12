Samuel García anunció ayer su retiro de la contienda por la Presidencia de México para mantenerse como gobernador de Nuevo León.

La decisión de García, de Movimiento Ciudadano (MC), se dio tras la pugna que mantiene con los partidos adversarios a su Gobierno que controlan el Congreso local y que nombraron a un gobernador interino afín para ocupar la vacante que a partir de ayer dejaría Samuel para competir en los comicios de 2024.

En los últimos días la pugna llegó a los tribunales, que emitieron decisiones que lejos de resolver la situación agregaron más confusión e incertidumbre a la crisis política.

García anunció en un comunicado que reasumió sus funciones como gobernador y que decidió “no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”.

La dirigencia de MC convocó a una reunión mañana para definir la ruta a seguir.

La decisión de García se dio luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado estableció que su salida del Ejecutivo estatal quedaba suspendida hasta que tomara posesión el gobernador interino.

El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, explicó que si García “quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral”. El legislador reiteró que la licencia de Samuel García para separarse del cargo sigue vigente.

Por otra parte, la fracción de MC consideró que García no requiere que el Congreso sesione para aprobar el desistimiento de la licencia que pidió para separarse del cargo por seis meses, luego de que abandonó su aspiración presidencial, a fin de reasumir las funciones como titular del Ejecutivo, ya que basta que haya notificado su decisión a la diputada Tabita Ortiz, miembro de la bancada naranja y de la mesa directiva del Congreso.

Constitución

Artículo 82

Para ser Presidente se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y haber residido en el país al menos durante veinte años.

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.

III. Haber residido en el país todo el año anterior al día de la elección.

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.

“PRIAN pedía impunidad y no pagar sus impuestos”

El gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que en pocos días de precampaña, puso a temblar al sistema al mandar a Xóchitl Gálvez a segundo plano, obligando a que en lo más alto de los poderes fácticos, acordaron descarrilarlo para sacarlo de la contienda. Sin embargo, advirtió que si ahora fue víctima de la vieja política, el 2030 está muy cerca, entonces ya no podrán bajarlo, y ganará la Presidencia de la República.

“Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente”, expresó García Sepúlveda.

Además, dijo Samuel García, cada vez que había un principio de acuerdo, “llegaban Alejandro Moreno o Marko Cortés y lo reventaban”, pues “nunca quisieron negociar por las buenas”.

Comentó que tras una pelea legal larga con el PRIAN, en relación a su licencia y la designación de un gobernador interino o encargado de despacho, “la última instancia, la Suprema Corte nos cerró la puerta (al reconocer a Luis Enrique Orozco), en ese momento decidí regresar para seguir siendo un Gobierno imparable.



“La vieja política nos descarriló”

Señaló García Sepúlveda que esta acción en su contra fue porque en apenas 10 días de campaña “qué tal el crecimiento que tembló el sistema, la vieja política nos descarriló”, porque vio su crecimiento con tan sólo visitar seis estados colocó al PRIAN en segundo lugar y caída libre.

“Fuimos la esperanza de millones, en 10 días de precampaña nos consolidamos en segundo lugar, y el PRIAN en picada, acercamos a jóvenes que están lejos de la política, con apatía total que no se sienten representados por Morena ni los citados partidos.

Expresó que “ya quisieran Morena y el PRIAN, el contacto y la potencia que él tuvo junto con Mariana: “A ese PRI de Alito y el PAN de Markito que creen que ayer ganaron (al obtener un fallo de la Suprema Corte que validó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, obligándolo a dejar la precampaña y asumir nuevamente la gubernatura), les digo que al contrario, en 2024 se van a topar con pared porque todo México se ha dado cuenta de lo ruines que son para descarrilar un proyecto incorruptible”.

Samuel García no habló de la situación que enfrenta por la existencia de un gobernador interino, Luis Enrique Orozco, avalado por el Congreso, la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral, y a quien él y su equipo no le han permitido ejercer sus funciones, mientras el presidente del Congreso, Mauro Guerra, afirma que ahorita sigue vigente su licencia, y para poder reasumir la gubernatura, deberá solicitar a la Legislatura que le sea revocado el permiso de ausencia.

Sostuvo que simplemente con publicar un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado donde informa su decisión, misma que hoy recibió en el Congreso una diputada de MC, quien declaró que eso es suficiente para que el órgano legislativo quede notificado.



“El 2030 está muy cerca, ahí me van a tener”

Aseveró que si fue por la candidatura presidencial de MC, era porque estaba convencido que desde la Presidencia, a Nuevo León le iba a ir mucho mejor, por eso, ante el más mínimo riesgo de que con un interino que no era de su equipo, se frenara su proyecto con el que en dos años hizo más que en los últimos 40, prefirió asumir nuevamente la gubernatura.

Expresó García, “desde Nuevo León, les digo, se metieron con el estado equivocado despertaron un león, en 2024 los vamos a borrar, no van a ganar ni un solo diputado, van para afuera, y se van a tomar con pared a nivel nacional porque México sí tiene opción y es MC, y en diez días les demostramos que ni Xóchitl ni Sheinbaum tienen la energía”, dijo.

Samuel García era el precandidato único de Movimiento Ciudadano rumbo a la Presidencia de México. AP

“Temblaron estos nueve días de campaña”, asegura Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez aseguró que el PRIAN estuvo detrás de este giro inédito. La “chabacana mayor” compartió en sus historias de Instagram algunas capturas de pantalla en las que describió, según su parecer, lo que sucedió en Nuevo León.

“En Nuevo León tenemos un congreso corrupto, vendido y lleno de gente del PRIAN. Samuel pidió que se asignara a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho por estos seis meses que pidió licencia”, informó Rodríguez.

Sin embargo, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) dirigido por “Alito” Moreno y al Partido Acción Nacional (PAN), dirigido por Marko Cortés, de haber cabildeado para colocar al vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco.

“Quien no ha demostrado más que incompetencia, corrupción y es un aliado y empleado del PRIAN de NL”, sentenció Mariana Rodríguez.

¿Xóchitl Gálvez obedecerá a Alito y a Marko Cortés si gana la Presidencia?

Para Rodríguez, esposa de Samuel García, esta se trató de una estrategia por el miedo del PRIAN.

“Nuestras ganas eran enormes, el PRIAN tembló con estos días de precampaña en donde los mandamos a un tercer lugar con una candidata que me duele decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marko Cortés”, acusó la influencer en sus redes sociales.



¿Samuel García no cedió con el PRIAN para dejar a alguien de MC?

De acuerdo con Mariana Rodríguez, el PRIAN dejaría a Javier Navarro, del equipo de Samuel García, siempre y cuando hubiera dinero y posiciones en la fiscalía local, pero este no cedió.

Rodríguez aseguró que habrá más oportunidades y que el reto es sacar a “TODA la vieja política porque estos diputados que tenemos en el congreso local no son más que parásitos”, aseguró.

Mariana Rodríguez hizo declaraciones en sus redes sociales, con respecto al conflicto en Nuevo León. ESPECIAL

Grupos en MC van por impulsar un plan B para 2024

El regreso de Samuel García al Gobierno de Nuevo León dio paso al nacimiento de un plan B en Movimiento Ciudadano (MC) en torno a quién será su candidato presidencial.

Fuentes de ese instituto político confirmaron que existe un ala que está impulsando a Patricia Mercado como la sustituta del neoleonés para la contienda por la silla del Ejecutivo en 2024.

En tanto, el coordinador de precampaña de Samuel García, el diputado Jorge Álvarez Máynez, encabezó la gira que éste tenía prevista en Guanajuato y a la que finalmente no asistió. Enfundado en unos tenis fluorescentes de color naranja, Álvarez Máynez aseguró que los fosfo-fosfo siguen y advirtió que el PRI y el PAN se quedarán con las ganas de que sólo haya dos opciones en las boletas presidenciales de 2024.



Barajan nombres

A pocas horas del anuncio de García Sepúlveda, se han barajado nombres como el de Dante Delgado, quien ha dicho que tomaría la candidatura “en un caso extraordinario”.

También se ha mencionado a Jorge Álvarez Máynez e incluso se ha hablado de Mariana Rodríguez, esposa del mandatario neoleonés.

Para los emecistas, postular a alguno de los dos primeros no sería congruente con la máxima de que MC quiere en la candidatura presidencial a un perfil alejado de la vieja política, mientras que Mariana no cumple el requisito de edad mínima para postularse a la Presidencia, que es de 35 años. Por lo anterior, se ha considerado que Patricia Mercado Castro es una buena opción, pues sus cargos como ex secretaria de Gobierno del Distrito Federal, actual senadora de la República, e incluso haber sido ya candidata presidencial.

Voz del experto

Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco

¿Por qué Samuel García no quiso dejar Nuevo León?

Ante la decisión de Samuel García de bajarse de la precandidatura a la Presidencia de la República al no lograr designar a un sucesor de su elección en la gubernatura, Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, considera que es importante analizar por qué no quiso dejar el Gobierno de Nuevo León, sin que quedara una persona de su confianza.

“Evidentemente eso no es motivo de un capricho. El asunto de fondo es que si no llega otro gobernador que no sea de sus cómplices, podrían encontrarle todas las irregularidades que ha habido en materia financiera, ese es el problema de fondo”, opinó el especialista.

Además, dijo que aunque los casos ya están documentados, quizá el nuevo gobernador interino iría sobre los papeles en concreto y a ver qué más encuentra. “La Auditoría Superior de la Federación ya encontró que hay una situación no aclarada de 18 millones de pesos que no se utilizaron como debieron y no están comprobados”.

Comentó que luego, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León reportó que hay nueve mil millones de pesos de fondos federales que no están justificados. “Más aparte, hay otras irregularidades como entregarle contratos por adjudicación directa a su señor padre. Por eso es que no quiere que llegue otro gobernador y dice que prefiere renunciar a la candidatura presidencial que aceptar eso. De eso se derivaría su procesamiento”.

Hurtado agregó que el hecho de que García quisiera dejar a su sucesor va en contra del sistema democrático. “El problema es que el señor Samuel piensa que es una especie de rey, y que tiene derecho a nombrar a su sucesor pero no, incluso en las monarquías hay un orden de sucesión”.

Para Hurtado, García llegó a un acuerdo con el Presidente de la República para conseguir impunidad a cambio de irse a la campaña presidencial. “El problema es que entonces, parece ser que no va a poder cumplir con el encargo, y el acuerdo o trato que pueda haber con Movimiento Ciudadano se desvanece”.

“Que tiemble la vieja política”, dice Dante

Luego de que Samuel García renunció a la candidatura para la elección presidencial en 2024, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunció al respecto y aseguró que él "en 10 días logró lo que nadie".

En redes sociales, el coordinador de MC aseguró que el gobernador de Nuevo León hizo temblar a la vieja política con su proyecto de futuro.

"En 10 días, Samuel García logró lo que nadie: contagiar su energía a millones de jóvenes de todo el país y despertar la esperanza de construir un México Nuevo", escribió.

Además, aseguró que con MC México tiene opción.

ESPECIAL

En desacuerdo por la imposición: Claudia

"Las elecciones se ganan con votos no imponiendo algo", dijo la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, al señalar que no le gustó que el Congreso de Nuevo León haya elegido a una persona que no fuera del movimiento de Samuel García.

Al ser cuestionada de que ahora para las elecciones presidenciales solo habría dos mujeres, Sheinbaum aclaró que, aún Movimiento Ciudadano definirá su aspirante a la Presidencia de la República.

"Falta que MC defina su candidato a la presidencia", indicó tras un evento en Zinacantepec, Estado de México. "Más allá que en estar de acuerdo con que Samuel (García) haya dejado en su momento la gubernatura para irse de precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento, (...) no me parece que hayan querido imponer a alguien que no sea del equipo de Samuel esa es mi opinión personal".

ESPECIAL

“México tendrá una presidenta”, Gálvez

La precandidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no meterse en el proceso electoral para que haya piso parejo.

Sobre la polémica causada por Samuel García, quien retomó la gubernatura de Nuevo León, la empresaria comentó que la misión del neoleonés era atacarla.

"Él no venía a pelear, porque si hubiera sabido que iba a ganar la Presidencia renuncia al gobierno del estado y deja a un gobernador sustituto y ya, pero en su caso él quería asegurar poder regresar a Nuevo León, pues seguramente… No sé, no sé por qué no quiso dejar un gobernador distinto al de él, no sé si tenga algo que esconder, no sé, eso habrá que preguntarle", refirió.

ESPECIAL

“Samuel se los llevó de calle”, Máynez

El coordinador de campaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el PRIAN ha buscado tirar a su candidato por todos los medios, porque no soportaron que se los llevó de calle en las redes sociales. "Ustedes saben que precandidatas y precandidatos de Morena, del PRI y del PAN, estuvieron haciendo, desde hace cinco meses, una precampaña simulada con eventos, con mítines, despilfarrando recursos públicos. No soportaron que en sólo nueve días de precampaña Samuel les ganó 10 a 1 en redes sociales y movió el ánimo de la contienda, y había mandado al PRIAN a un lejanísimo tercer lugar", señaló en un mitin que ofreció en León, Guanajuato. Dijo que los rivales de MC están haciendo hasta lo imposible por frenarlos.

ESPECIAL

“Seguirá como gobernador”, Zavala

Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, dijo que “Samuel no se va a quedar sin ser gobernador, la licencia la otorga el Congreso, porque ejercer un cargo público es una obligación. Para no ejercer esa obligación una persona tiene que justificar que no lo va a hacer. Es claro que no tiene el Congreso, ellos no pueden calificar eso. Los diputados pueden pedir licencia y se aprueba por mayoría, nunca se ha calificado un regreso de un legislador, sólo manda un oficio y dice que regresa. Es facultad de él decir cuando está vigente o no, y ya notificó al Congreso. Hay precedentes de la sala superior de la Corte. El fundamento está en el Artículo 5 Constitucional”.

ESPECIAL

TEPJF desecha queja de Samuel por nombramiento

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé desechar y declarar “infundada” la queja de Samuel García y Movimiento Ciudadano contra el Congreso de Nuevo León por presuntamente incumplir la sentencia donde se le ordenó designar a un nuevo mandatario. En su lugar, se prevé que el Tribunal dé la razón al Congreso estatal y avale el nombramiento constitucional del gobernador interino de esa Entidad, Luis Enrique Orozco.

TEPJF ratifica el nombramiento del Congreso a Luis Enrique Orozco como gobernador interino. El proyecto de la magistrada Janine Otálora señala que la querella de García Sepúlveda es infundada porque el Congreso sí realizó la designación del mandatario interino. “Sin que le asista la razón al incidentista en su reclamo de que la designación debía recaer en quien tuviera la aceptación de todas las fuerzas políticas representadas en el órgano legislativo, porque esa situación no fue ordenada por este órgano jurisdiccional en la sentencia correspondiente”, sostiene el proyecto de sentencia que se filtró a los medios de comunicación.

En el documento, la magistrada ponente explica que el término “consenso” no significa que debe existir unanimidad en los votos para designar al gobernador, pues de lo contrario implicaría establecer una votación calificada que no se encuentra exigida por la Constitución local ni por las normas que regulan el funcionamiento del Congreso local. “Por estas razones es que resultan infundados los argumentos del incidentista y este órgano jurisdiccional concluye que el Congreso de Nuevo León cumplió con la orden de realizar el nombramiento de la gubernatura interina”, expuso.

Luis Enrique Orozco (centro), gobernador interino del Estado de Nuevo León, llegó al Palacio de Gobierno de Nuevo León la madrugada de ayer. EFE

Voz del experto

Andrea Bussoletti , politólogo

Prevén contienda presidencial sólo entre dos partidos

El politólogo Andrea Bussoletti considera que ahora que Samuel García se baja de la contienda por la Presidencia de la República, los partidos fuertes en candidatos serán Morena y la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN).

“Con Samuel se preveía una elección de tres, por lo que se veía en las encuestas y lo que estaba resultándole llamativa, controversial. Ya que estaba llamando la atención de la opinión pública a nivel nacional. Hay una situación de respuesta de la clase política de los partidos tradicionales. Está la percepción de que el PRI y el PAN percibieran más una amenaza a Samuel García, porque puede que haya sido una competencia desafiante que llegó a ser contundente”.

Eso influyó, afirma, en que el tema del gobernador interino se haya politizado. “Se convirtió en un tema polémico algo que en circunstancias análogas no sería un tema. Se convirtió en el objeto de una pugna, entre el PRI y el PAN por un lado, y el gobernador por el otro. Luego se puede hablar del personaje, de aciertos y desaciertos, fue una batalla política. Los partidos en Nuevo León tratando de impedir una candidatura de carácter nacional. Hay muchos mensajes en ese escenario”.

Bussoletti considera que seguramente el regreso de Samuel García a Nuevo León significa que él ha intentado construir su prestigio y su fuerza en los resultados del Gobierno del Estado.

“Al no contender, hace que se regrese a un esquema de Morena en contra del PRI y el PAN. No sé evaluar en términos de valor, ninguna provoca un escenario donde hay menos opciones, el hecho de que un personaje que estaba siendo muy llamativo vaya a declinar evita que los procesos electorales sean lo más plural y abiertos”.

Por otro lado, agrega que sí hubo un conflicto entre Poderes, por un lado el Legislativo y por el otro el Poder Judicial. “Es evidente que García ve su fortaleza, su bastión; su mayor logro es el control político de Nuevo León. Los partidos siguen siendo fuertes en la vida política del Estado”.

Samuel García recibió su constancia de precandidato a la Presidencia por parte de Movimiento Ciudadano el 12 de noviembre. EL INFORMADOR/ Archivo

Diputados federales tendrían posibilidades

Después de que Samuel García renunció a contender por la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), ya no podrá competir debido a que la fracción VI del Artículo 82 de la Constitución Política indica que entre los requisitos se necesita no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna Entidad federativa, “a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”, es decir, el pasado 2 de diciembre.

Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, detalla que este artículo es el que define los requisitos necesarios, por lo que los demás aspirantes no necesitan separarse seis meses del cargo. “Son campañas internas, lo único malo es que se perderían estos días. El registro de las candidaturas es hasta febrero, en MC no se quedan sin candidato”, indicó Hurtado.

Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que el registro de candidaturas a la Presidencia es del 15 al 29 de febrero de 2024. En ese periodo también analiza “que las mismas cumplan con los requisitos legales”.

En ese orden de ideas, los que quedarían descartados para contender serían Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, porque no tiene 35 años como lo indica el Artículo 82 de la Constitución.

Los que podrían competir son Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio (alcalde de Monterrey), Patricia Mercado (senadora) Jorge Álvarez Máynez (diputado) e Ivonne Ortega, senadora y ex gobernadora de Yucatán.

“Si son senadores o diputados no están obligados a pedir licencia. Pero se ve bien que lo hagan. Pues no sería correcto cobrar como legislador y andar en campaña”, detalló Hurtado.

Ven vacíos legales por acción “inédita”

Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, considera que la decisión “inédita” de Samuel García de regresar como gobernador tras haber pedido licencia va a generar vacíos, ya que hay muchos elementos a tomar en cuenta.

Primero, explica, la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la medida cautelar para que Luis Enrique Orozco quedara como gobernador interino se dio a las 23:30 horas de la noche.

“Desde esa hora, Samuel no era gobernador. Ya hay otro gobernador. Que el Congreso eche para atrás su propia decisión, pero de todas maneras, si reasume, ya no puede ser (por el ordenamiento en la Corte. El Congreso puede sesionar en los próximos días, y eso podría ser efectivo en un mes. Y si regresa no puede ser candidato, y le pueden sacar trapitos al Sol. Si él quisiera regresar de candidato, basta con que el Congreso de Nuevo León lo reinstale. Hay muchos vacíos”, explicó.

De acuerdo con Hurtado, una cosa es decir que se va a reasumir funciones, y otra que esté en condiciones de poder hacerlo. “Porque él se encuentra con licencia, y con esa licencia el Congreso nombró a un nuevo gobernador. Hay un gobernador nombrado y si él solicitó la licencia y ya no existen las causales que pudieran haber sido las que él quiera, yo entiendo que ya no se puede”.

Otra opción sería, detalla, que el Congreso del Estado de Nuevo León sesione y haga inválida esa licencia, y entonces declare que reasume el cargo un gobernador. El hecho es que está en licencia que él mismo presentó, el Congreso la procesó, la aprobó y nombró un gobernador interino. Es una situación inédita, que yo recuerde no existe ningún precedente de esta naturaleza en la historia del sistema político mexicano”.

CT