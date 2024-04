Salvador Rangel Mendoza es originario de Tepalcatepec, Michoacán, nació el 23 de abril de 1946. Inició su carrera sacerdotal en el seminario menor de los Operarios del Reino de Cristo, después pasó al seminario de la Orden de Frailes Menores, luego ingresó en la orden franciscana en la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán.

En 1970 pronunció sus primeros votos y realizó su profesión perpetua el 19 de diciembre de 1973, al año siguiente fue ordenado presbítero por el obispo de Celaya, Victorino Álvarez Tena. El religioso también se ha desempeñado en el ministerio sacerdotal principalmente en la Arquidiócesis de Morelia, donde estuvo destinado a las poblaciones de Acámbaro, Nuevo Chupícuaro y Morelia.

Entre 1993 y 1997 fue destinado a la Custodia de Tierra Santa. Retornó con el cargo de rector del Seminario franciscano en Celaya, Guanajuato entre 1997 y 1998 y de 1999 a 2005 fue ecónomo y administrador de la Pontificia Universidad Antonianum en Roma. De 2006 a 2006 fue vicario episcopal y consultor de la Arquidiócesis de Morelia.

Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo de Huejutla

Fue el 12 de marzo de 2009, cuando el papa Benedicto XVI lo nombró Obispo de Huejutla, en Hidalgo y fue consagrado obispo el 5 de junio de 2009, siendo su principal consagrante Alberto Suárez Inda, Arzobispo de Morelia y como co-consagrantes, Christophe Pierre, nuncio apostólico en México y Salvador Martínez Pérez, obispo emérito de Huejutla.

Lo trasladan a Chilpancingo-Chilapa

En 2015, el papa Francisco lo trasladó de Huejutla a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa y como obispo se le ha reconocido por sus declaraciones en relación con la violencia causada por el narcotráfico en el territorio de su diócesis, una de las zonas más violentas de México.

Por lo tanto, el obispo declara que ha dialogado con los líderes del narcotráfico pidiendo protección para la comunidad religiosa, sin embargo confirmó para el medio de La Silla Rota que está “amenazado de muerte… No sé si el gobierno tiene miedo o está coludido. No se logró un acuerdo de paz, un grupo quiere más territorio y el otro no quiere ceder”.

Reportan desaparición del Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa

Este lunes 29 de abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó sobre la desaparición de monseñor Salvador Rangel Mendoza, o bispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, de quien se desconoce su paradero desde el día 27 de abril.

COMUNICADO DE PRENSA



La Conferencia del Episcopado Mexicano informa con profunda consternación sobre la desaparición de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, de quien se desconoce su paradero desde el día 27 de abril. pic.twitter.com/8YrZavLuEZ— CEM (@IglesiaMexico) April 29, 2024

EE