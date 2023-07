Así como cuentan que la sopa Maruchan es de plástico, también dicen que los camarones que contiene no son reales.

Los camarones de las sopas instantáneas como la Maruchan llaman la atención debido a su pequeño tamaño, que da pie a pensar que no son de verdad; sin embargo, sí lo son.

El ingrediente es pequeño porque es sometido a un proceso industrial de deshidratación llamado liofilización, el cual le ayuda a conservarse por mucho tiempo.

La liofilización separa el agua de los alimentos con sublimación o congelación, lo cual permite conservar las estructura física y química de estos, explica la empresa productora Liomex.

Para lograr dicho proceso se requiere de grandes cantidades de sal, que en exceso puede ser dañina para la salud; además, la liofilización elimina la mayoría de los nutrientes de los camarones.

Aunque los camarones de la sopa Maruchan son reales podría decirse que no son buenos para la salud, porque carecen de nutrientes y tienen mucha sal.

Las sopas instantáneas son deliciosas para algunas personas, pero éstas no nutren; además, el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de saborizantes artificiales que no son buenos para el cuerpo, señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El producto en cuestión contiene glutamato monosódico, potenciador de sabor que está relacionado con problemas de salud como: dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, dolor de pecho, entre otros.

La Profeco recomienda evitar el consumo de sopas como la Maruchan e ingerir sopas elaboradas en casa, que son más nutritivas por sus ingredientes naturales.

