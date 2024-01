El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna “Patria”, contra COVID-19, del laboratorio Avi-Mex, para utilizarse en mayores de 18 años, con inmunidad previa.

En reunión extraordinaria, el biológico fue evaluado por expertos, quienes determinaron que la vacuna mexicana es segura y sirve como refuerzo.

El doctor Arturo Reyes Sandoval, miembro del Comité de Moléculas Nuevas, refirió que la evidencia demuestra que la vacuna es segura. Por su parte, la doctora Lena Ruiz Azuara, investigadora emérita de la Facultad de Química de la UNAM, dijo que la evidencia de seguridad de la vacuna Patria es factible, pero debe darse seguimiento a las personas que participaron en los estudios.

El doctor Miguel Ángel Jorge Guevara, del Departamento de Bioquímica de la UNAM, consideró que es una vacuna segura, y los datos de los estudios presentados por Avi-Mex lo sustentan.

La vacuna “Patria” no debe aplicarse a las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, ya que los estudios reflejan que no es eficaz para ellas.

Casos acumulados

México: 7,633,355

7,633,355 Jalisco: 299,317

Repunte por “Pirola” se observará en las próximas semanas

La doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez-Fyvie advirtió que en las próximas semanas y hasta mediados de marzo, se observará el repunte de casos por la variante jn.1 denominada “Pirola”, “se espera que los contagios suban mucho las próximas semanas”.

Expertos consideraron que los casos de COVID-19 en México se mantienen estables ante la temporada invernal, pero alertaron que la variante jn.1, denominada Pirola, llegará con fuerza a México. “Es grave, el Gobierno debería estar administrando en el sector salud las vacunas adecuadas; Italia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos están en un repunte”, aseguró la doctora.

Además, la Secretaría de Salud no da información actualizada sobre los casos de COVID- 19 “no sabemos sí estamos en repunte, porque la Secretaría de Salud dejó de emitir datos, ha decidido ignorarlo. No están dando ninguna información a la población sobre la situación actual y la importancia de vacunarse, debería ser escandaloso”.

La profesional de la salud Laurie Ann, recalcó que, además de los contagios por la variante jn.1, se ha visto un aumento importante en hospitalizaciones y terapia intensiva.

“La variante ‘Pirola’ se volvió predominante, hay un aumento importante y severo en hospitalizaciones”, detalló.

Asimismo, hizo un llamado a la población de recordar el aprendizaje que han dejado las olas pasadas de contagios “la experiencia que nos ha dado en los últimos años la pandemia es: cuando en Europa aumentan los casos, nosotros seguimos”.

Recalcó que la sociedad está en completa indefensión, ya que la población desde hace tiempo no tiene un refuerzo adecuado.

Y recomendó a la sociedad mexicana adquirir las vacunas que tiene a la venta el sector privado ya que son vacunas actualizadas y de tercera generación. Asimismo, exhortó a los mexicanos a utilizar cubrebocas, la sana distancia y ventilar espacios cerrados.

El Universal

Se recomienda a la población buscar atención en caso de síntomas y recurrir a las pruebas médicas. EL UNIVERSAL

Hasta hoy, nueva variante no es de riesgo alto

Las enfermedades respiratorias por la temporada invernal se han hecho presentes en la población y con ello una nueva variante de COVID-19 en este 2024: jn.1 “Pirola”.

De acuerdo con el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey, jn.1 “Pirola” contiene mutaciones en la proteína Spike del virus.

Este elemento es la clave para que el SARS-CoV-2 ingrese a células humanas y tome control para replicarse, es por ello que se le asocia con un mayor riesgo de reinfección, en comparación con otras variantes.

Teresa Ramírez, infectóloga de TecSalud del Tecnológico de Monterrey, explicó los detalles que hasta ahora se conocen sobre la nueva mutación del virus SARS-CoV-2: “La evidencia científica, hasta el momento, sugiere que posee una mayor capacidad de transmisión, pero no parece estar relacionada con un aumento en los casos graves”, indicó.

La mutación jn.1 “Pirola” fue detectada por primera vez en Luxemburgo y Estados Unidos a finales de agosto de 2023.

Desde entonces, incrementó su presencia en Europa y para mediados de diciembre se identificó en China y se localizó por primera vez el 11 de diciembre de 2023 en un paciente de la Ciudad de México.

La profesional de la salud explica que el SARS-CoV-2, como todos los virus, cambia con el tiempo, con mutaciones que le dan al virus algún tipo de ventaja para sobrevivir.

El Universal

Para saber

Síntomas de la subvariante jn.1

Teresa Ramírez, infectóloga de TecSalud del Tecnológico de Monterrey, también mencionó que, actualmente, JN.1 “Pirola” se encuentra clasificada como una variante de interés, pero con riesgo para la salud pública mundial bajo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora, no existen síntomas categóricos detallados por la OMS, por lo que se reportan con más frecuencia los siguientes:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta

Teresa Ramírez aclaró que la presencia de estos síntomas no garantiza que sea COVID-19, así que, en caso de tener sospecha, recomendó hacerse una prueba de detección.

Se pide que los ciudadanos estén atentos a indicaciones. EL UNIVERSAL

Vacuna mexicana “Patria” recibe aval y perfila su registro sanitario

La vacuna antiCOVID de México, “Patria”, recibió ayer la opinión favorable para su uso de emergencia en la población adulta mexicana y se perfila para obtener su registro sanitario por el regulador.

Así lo resolvió por unanimidad, en sesión extraordinaria, el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, quienes coincidieron en que la información presentada por la fabricante nacional Avi-Mex fue suficiente.

Sin embargo, la propia Cofepris ha advertido que este es un órgano auxiliar de consulta que forma parte de la agencia reguladora, por lo que “no constituye la autorización final para la obtención de registro sanitario”.

En el análisis y deliberación, Arturo Reyes, miembro del CMN, reconoció que se presentaron muestras fehacientes de su respuesta inmune a la COVID-19, que es segura y no presenta riesgos adversos a la población y que su elaboración se apegó a estándares internacionales.

“La documentación escrita como la presentación fue muy clara y sustentada”, dijo en su oportunidad Lena Ruiz, también del CMN, y quien además sugirió que, al ser un desarrollo nacional, se dé seguimiento de farmacovigilancia a una posible secuela en el largo plazo.

“Nos permite suponer que hay evidencia suficiente para considerar (a ‘Patria’) una vacuna segura. Todos los resultados, tanto preclínicos como clínicos y en las diferentes fases, mostraron que no había ningún evento adverso de consideración importante. Por lo tanto, podríamos considerarla con una vacuna segura”, resumió Miguel Ángel Guevara.

Los expertos del Consejo de Moléculas de la Cofepris también coincidieron en que será necesario precisar cuándo se recomienda su refuerzo al haber múltiples variantes y evoluciones del virus hasta en un mismo año.

Bernardo Lozano, director de Avi-Mex, indicó que “Patria” es una vacuna fabricada por vector viral basado en la enfermedad de Newcastle, denominada en inglés NBD, al ser “una tecnología segura, flexible, no patógena y de fácil inoculación”.

EFE

Podría no servir para proteger a mexicanos, aseguran expertos

Expertos en salud señalaron que la aplicación de la vacuna “Patria” no sería de gran utilidad, ya que fue realizada con la primera variante de COVID -19.

La doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez-Fyvie señaló que la vacuna “Patria” es de primera generación “ya no tiene ningún sentido, en algunos países se han dejado de producir este tipo de vacunas”.

Asimismo, el infectólogo Alejandro Macías expresó: “La vacuna “Patria” en la pandemia de COVID-19 ya no tendrá gran utilidad, no va a servir de mucho”.

El infectólogo Macías explicó que las vacunas actualizadas funcionan mejor, son las que oferta el sector privado y son de tercera generación “se hicieron con información de virus más recientes, lo ideal es que tengamos una vacuna actualizada, yo recomiendo a la gente que compre la vacuna, es una buena inversión”.

Las vacunas ancestrales, explicó el especialista, son Sputnik y Abdala ya que se realizaron con el virus original de Wuhan, además son las que tiene en implementación el Gobierno federal en su actual campaña de vacunación.

El jueves la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que la empresa Avi-Mex S.A. de C.V. ingresó la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna “Patria” contra COVID-19.

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de Cofepris evaluó el biológico mexicano “Patria”, y lo presentaron ayer como una alternativa, sin embargo, señaló que no constituye la autorización final para la obtención de registro sanitario.

El Universal

“No es emergencia”: AMLO minimiza

El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los contagios en México por la variante “Pirola” de COVID-19, dijo que no se trata de una “emergencia, no es un asunto grave” y que hay mucha desinformación al respecto, así como pidió información sobre las características de la vacuna “Patria”.

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado por lo informado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el sentido de que la empresa Avi-Mex S.A. de C.V. ingresó la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna “Patria”, pero dijo desconocer si ya se puede aplicar a la población.

“Sé que existe ya la vacuna, que ya pasó las pruebas, que es eficaz, pero no tengo información reciente sobre de que se pueda ya empezar a utilizar. Vamos a pedirle al doctor Alejandro Svarch -titular de Cofepris- que nos informe”, indicó.

“Que informen ya qué características tiene la vacuna, cuál es su capacidad para proteger ante el COVID-19, a qué rangos de población, todo lo relacionado con la vacuna y si se puede usar ya”, agregó.

Aclaró que no hay una situación de emergencia, “también eso hay que aclararlo, no tenemos muchos casos de COVID, nada que ver con lo que lamentablemente padecimos. Sí hay, pero no es un asunto grave, porque ha habido también mucha desinformación sobre eso y aquí se aclaró y es probable que cuando estén aquí los de salud, el próximo martes, den respuesta”, detalló el Presidente.

El Universal

Telón de fondo

Estados en que se han reportado muertes por el virus en 2024

En el informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios 2024, señaló que en lo que va del año han sido registrados 390 casos positivos por Sars-Cov-2 y se han registrado nueve defunciones por esta enfermedad.

Los Estados que presentan el mayor número de contagios son: Ciudad de México, con 134 casos; el Estado de México, con 31; Nuevo León, con 25; Puebla, con 23 casos; Querétaro, con 22, e Hidalgo con 21 casos por COVID-19.

Al inicio de 2024 fueron confirmados nueve defunciones por COVID-19 en los Estados: Zacatecas con dos casos; mientras que las Entidades con un caso registrado fueron: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo y Sonora.

Los grupos de edad más afectados son las personas mayores de 65 años, seguido de los grupos de 30 a 34 años, 55 a 59 años, de 25 a 29 años, y de 50 a 54 años de edad.

La distribución por sexo muestra 57.9% de predominio en mujeres.

La tos y la secreción nasal tienen una duración media de cuatro días, mientras que la fiebre y el dolor de cabeza dos días y los estornudos y el apetito reducido se alargan hasta los tres días. Siendo la fatiga el síntoma que más perdura con cuatro días de duración.

Asimismo se emitió la recomendación en la que se pide que si la prueba es positiva para COVID-19 es mejor permanecer en casa por al menos cinco días, aislarse de otras personas dentro del hogar, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Señaló que es probable que esta variante sea más infecciosa durante los primeros cinco días, por lo que la reciente ola de contagios de COVID-19 ha generado nuevamente preocupación entre la población, reflejándose en el incremento del uso de cubrebocas en lugares públicos y algunos entornos laborales.

