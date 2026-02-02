A las afueras del Mercado San Juan de Dios, el intercambio es rápido y silencioso. Un billete de 20 pesos cambia de manos y, a cambio, una cajetilla sin sellos fiscales desaparece en la bolsa del comprador. “Son los mismos, pero más baratos”, dice el vendedor, mientras señala una caja improvisada bajo la mesa. La escena se repite a diario en distintos puntos del Centro de Guadalajara y refleja un fenómeno que se acelera: el crecimiento del mercado negro de cigarros tras el aumento del impuesto este año.

El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) encareció el tabaco entre 15 y 20 pesos por cajetilla en este año, llevando el precio de varias marcas por encima de los 100 pesos. El efecto inmediato fue un desplazamiento del consumo hacia productos ilegales, más baratos y sin control sanitario.

De acuerdo con un estudio del Instituto Politécnico Nacional, en México ya se venden diariamente más de 40 millones de cigarros pirata. Esta práctica, además de alimentar redes de contrabando, provoca pérdidas fiscales estimadas en hasta 26 mil 700 millones de pesos anuales, según cifras atribuidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, advierte que el fenómeno ya alcanzó niveles alarmantes. “De cada 10 cigarros que se venden en México, al menos tres son de contrabando. El aumento del impuesto terminó beneficiando al mercado ilegal”.

La disparidad de precios es evidente. Mientras una cajetilla legal cuesta en promedio 108 pesos, los cigarros ilegales se ofrecen en Guadalajara desde 25 pesos la caja. En zonas como San Juan de Dios, los Dos Templos o Paseo Alcalde, los vendedores anuncian abiertamente “cigarros económicos”, sin esconder su origen ilícito.

Para Juan Sánchez, obrero de la construcción, la elección es simple. “Con lo que gano no me alcanza para pagar una cajetilla diaria. Aquí compro dos por lo que vale una legal”, dice mientras enciende un cigarro sin marca visible. Como él, miles de consumidores han optado por el producto más barato, pero sin conocer su contenido.

El problema no es menor. Un estudio del Colegio de México, basado en datos del Instituto Nacional de Salud Pública, revela que el comercio ilícito de cigarros creció 240% en menos de una década en ocho ciudades del país.

Los riesgos para la salud son graves. El neumólogo Gustavo Rosales, adscrito al Hospital Civil “Juan I. Menchaca”, advierte que los cigarros ilegales pueden contener sustancias altamente tóxicas. “No informan qué insumos usan. Se han detectado mayores concentraciones de alquitrán y materiales que incrementan el riesgo de cáncer, infartos y daño pulmonar severo”.

La Profeco ha documentado que algunos cigarros pirata sustituyen el tabaco con arcilla, madera o materiales con plomo, elevando el daño potencial.

Las autoridades han reaccionado con decomisos históricos. La semana pasada, la Secretaría de Marina aseguró 88 toneladas de cigarros ilegales, equivalentes a 55 millones de piezas, valuadas en más de 400 millones de pesos. Sin embargo, en las calles, el negocio sigue activo, alimentado por precios altos, bolsillos vacíos y una fiscalización que no logra contener el mercado negro.

Cigarros pirata: baratos para el bolsillo, caros para la salud

El comercio ilícito de cigarros ha registrado un crecimiento acelerado en distintas ciudades del país durante la última década, de acuerdo con un estudio titulado “Cigarros ilegales y crimen organizado”, elaborado por el Colegio de México con base en datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). El análisis señala que la venta ilegal de cigarros en ocho ciudades mexicanas aumentó 240% en menos de diez años, lo que refleja la expansión de este mercado fuera de la regulación formal.

Entre las ciudades incluidas en el estudio se encuentra Guadalajara. En la capital jalisciense, el comercio ilícito de cigarros pasó de representar 10.6% en 2017 a 23.9% en 2023. Estos datos evidencian un crecimiento sostenido de la venta de cigarros ilegales o piratas en distintos puntos de la ciudad, particularmente en zonas de alta afluencia.

Uno de los principales focos identificados se localiza en el área aledaña al mercado San Juan de Dios. En espacios como el Jardín San Juan de Dios, el costado de la parroquia del mismo nombre y las inmediaciones del puente que permite cruzar la avenida Javier Mina hacia el mercado, se observa la comercialización de este tipo de productos. En estos sitios, la venta se realiza de manera directa y visible para quienes transitan por la zona.

La identificación de los cigarros pirata resulta sencilla principalmente por su precio. En los puntos de venta mencionados se ofrecen dos tipos de cigarros: los tradicionales, cuyo costo oscila entre ocho, nueve o 10 pesos por unidad, y los denominados económicos, que se venden en alrededor de $5 pesos por cigarro, incluso de manera individual. Esta diferencia de precios permite distinguirlos fácilmente de los productos regulados.

En algunos comercios, la oferta se anuncia abiertamente. Un ejemplo es la presencia de letreros con la frase “¡Cigarros económicos!”, que facilita su identificación. En otros puestos, el precio no se exhibe de forma visible y únicamente se conoce al preguntar directamente a las personas que atienden, aunque el costo se mantiene en cinco pesos por unidad.

Otro punto de venta señalado se encuentra en la avenida 16 de Septiembre, también conocida como Paseo Alcalde, en su cruce con la calle Ferrocarril, en la zona Centro de Guadalajara. A diferencia de los alrededores del mercado San Juan de Dios, en este sitio no se venden cigarros sueltos, sino cajas nuevas de cigarros piratas. De acuerdo con lo referido por uno de los vendedores, las cajas de cigarrillos tradicionales tienen un precio de $25 pesos, mientras que las versiones especiales, con diferentes sabores, cuestan $30 pesos.

Estos precios representan un costo de hasta tres veces menor en comparación con las cajetillas de cigarros oficiales que se encuentran reguladas por la ley, lo que facilita su venta entre la población y explica, en parte, la expansión de este comercio ilícito en la ciudad.

Impulsan lucha contra el comercio ilegal de tabaco

Desde diciembre, autoridades federales han desplegado operativos contra los cigarros pirata ante el aumento de su consumo y la pérdida de recursos para el fisco nacional derivada de su ilegalidad.

Ayer, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informaron el decomiso de 37 embarques de cigarrillos de procedencia ilícita en instalaciones aeroportuarias. Los hechos ocurrieron entre el 19 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

La Semar señaló que los aseguramientos se realizaron como parte de operaciones de vigilancia y análisis de riesgo aplicadas a mercancías de importación, al detectar irregularidades en la documentación, rutas logísticas y perfiles de los envíos. Estas acciones permitieron identificar los cargamentos antes de su ingreso al mercado nacional.

En total, se incautaron aproximadamente 88.78 toneladas y más de 55 millones de piezas de cigarrillos pirata, con un valor estimado superior a 400 millones de pesos en el mercado negro. Los productos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Se dispara el precio de las cajetillas

El incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco encareció el precio de las cajetillas entre 15 y 20 pesos, llevando su costo por encima de los 100 pesos. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señaló que el aumento fue de hasta 22 pesos, lo que colocó el precio promedio entre 105 y 108 pesos.

Este encarecimiento, explicó, obliga a algunos consumidores a buscar opciones más baratas, como los cigarros pirata, que se venden en alrededor de 25 pesos por cajetilla o cinco pesos por unidad en zonas como San Juan de Dios y los Dos Templos, en Guadalajara. Rivera advirtió que estos productos no pagan impuestos ni ofrecen certidumbre sobre su elaboración, lo que implica mayores riesgos a la salud.

Añadió que la diferencia de precios genera una competencia desigual y recordó que las reformas fiscales vigentes refuerzan la obligación de comprobar la legalidad de las cajetillas.

Advierten de los daños al organismo

El consumo de tabaco provoca diversos problemas de salud en la población, riesgo que también enfrentan quienes consumen cigarros piratas. Estos productos se elaboran sin control de calidad ni regulación sanitaria y utilizan materiales desconocidos y peligrosos como sustitutos del tabaco. No existe una lista estándar de ingredientes, aunque análisis han detectado sustancias altamente tóxicas.

Gustavo Rosales, integrante del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara y adscrito al servicio de Neumología del Hospital Civil “Juan I. Menchaca”, advirtió que el consumo de cigarros ilegales causa severos daños a la salud, ya que las marcas no informan los insumos utilizados. Señaló que su consumo incrementa la probabilidad de infartos, cáncer y daño pulmonar.

