Salinas Pliego afirma que Claudia Sheinbaum lo utiliza como "distractor" político

El día de ayer, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego , a través de sus cuentas de X, Facebook e Instagram, publicó un mensaje dirigido a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , donde le solicita a la Mandataria que deje de utilizarlo como "distractor" político .

El día de ayer por la tarde, el actual dueño de Grupo Salinas afirmó que ha sido blanco de múltiples ataques sistemáticos, de calumnias y juicios, mientras el país se derrumba en otros problemas más graves, como el narcotráfico y la corrupción.

"Sus prioridades están equivocadas. Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves : / Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible. / Desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche. / Esta semana, tres niñas fueron asesinadas, incluida una de 13 años desmembrada. ¿Dónde está su indignación feminista?", inquirió el empresario mexicano.

Además, en uno de los puntos de la publicación, Salinas afirma que la Presidenta ha montado una persecución en su contra con motivos ideológicos, mismo que, asegura, no soportará solo porque vienen de una mujer.

"¿Por qué permite que se me llame “oligarca”, “delincuente”, “evasor”, “corrupto”, etc, sin pruebas, mientras les exige desesperadamente evidencia a quienes acusan al gobierno anterior y al suyo de complicidad con el crimen organizado? [...] ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos?

"Le hago un llamado claro: / 1. Deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos. / 2. Enfóquese en resolver los verdaderos problemas del país, no en campañas de odio. / 3. Solidarícese con las familias de las víctimas y actúe contra la violencia. / No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos" finalizó el empresario.

¿Por qué Ricardo Salinas emitió estas declaraciones?

El viernes 4 de julio, durante "La Mañanera", Sheinbaum lanzó una indirecta al empresario mexicano: reveló que el magnate "se enojó muchísimo" al enterarse de su señalamiento como deudor de 74 mil millones de pesos en impuestos .

" Hay uno en particular que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchísimo, por decir la verdad, que debe 74 mil millones de pesos y que dice que se le está cobrando de manera injusta, pero no hay ningún tribunal y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones, que le haya dado la razón […] Lo más que han hecho es postergar y postergar y postergar y postergar".

Este jueves desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum retomó el tema con motivo de las desafortunadas agresiones del empresario mexicano hacia tres periodistas mujeres en días pasados .

"Quisiera comentar dos cosas [...] es inaceptable la manera en la que se dirigió a tres mujeres, que no es la primera vez que lo hace; como primera mujer Presidenta [...] independientemente de si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante [...] estos adjetivos que utilizó, tan despectivos, discriminatorios, ofensivos, a tres compañeras periodistas, no se puede aceptar, y además como mujer Presidenta me corresponde a mí salir a la defensa. [...] estos adjetivos ofensivos, particularmente, misóginos y machistas, contra tres periodistas, no podemos dejarlo pasar, hay que señalarlos, y no solo es un asunto de la Presidenta, sino de la sociedad ", inquirió la Mandataria.

Posterior a esto, prosiguió a desarrollar el segundo punto acerca del proceso judicial en el que podría verse envuelto el magnate si no paga la millonaria cantidad de impuestos que debe ante Hacienda, caso que no comenzó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino en pasadas administraciones, desde hace 16 años.

"Sobre el tema de los impuestos que debe este empresario, pues es un asunto de la [Suprema] Corte, aquí lo que presentamos es la manera en la que han actuado los Tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso, generando amparos sobre amparos, sobre amparos, [...] la decisión la va a tomar la nueva Corte, [...] ni siquiera son casos que se presentaron durante el gobierno de López Obrador, vienen de antes, son casos que se presentaron de antes, de impuestos que no se pagaron, tiene que revisar la Corte, pero no con estos acuerdos "en lo oscurito" , beneficiando en esquemas de conflicto de interés a una persona, por eso hubo la reforma al poder judicial, entre otras cosas, para que haya justicia en nuestro país" finalizó la Presidenta.

