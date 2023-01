SCJN: Investigación por el plagio de tesis de ministra sigue abierta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que si bien prescribió el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien aspiraba a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la indagatoria sigue abierta.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía refirió que se abrió una carpeta de investigación por la denuncia promovida por la juzgadora, pero “dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal”.

La dependencia aseguró que no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el “sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio”, por lo que dijo desconocer el comunicado que circula en redes sociales y en el que se comparten supuestos detalles del caso.

En dicho texto se señala que Esquivel “no copió ni en partes ni en su totalidad” el trabajo de Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Por otra parte, al defender a Esquivel por este tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que en este caso es aplicable la frase “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra” y acusó a sus adversarios de ser hipócritas, cretinos y cínicos.

“Los que acusan de plagio están metidos en la corrupción, o avalaron la corrupción o viven de la corrupción”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El Presidente López Obrador apuntó que la reforma del Poder Judicial no es “tema” con su nueva titular. EFE/J. Méndez

AMLO descarta reforma a la SCJN con nueva titular

Contento, pero con reservas y sobre todo bastante crítica en la mente. Así se mostró el Presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia mañanera, quien destacó la elección de la nueva titular de la SCJN, Norma Lucía Piña, quien -dijo- ha votado en contra de las iniciativas del Ejecutivo, y calificó como histórico el hecho de que una mujer encabece al máximo tribunal del país.

“Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia”, apuntó el mandatario durante su encuentro con los medios de comunicación en el Palacio Nacional. Además de lo anterior, el titular del Ejecutivo dijo que los ministros eligieron como lo establece el procedimiento en el cual hubo aceptación y acuerdo.

“Eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, pero nosotros no imponemos nada en la Corte. Es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la ministra presidenta Norma Lucía Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.

Espera un estancamiento

López Obrador consideró que con la ministra Norma Lucía Piña Hernández como nueva cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no habrá reforma al Poder Judicial.

“¿Ve posible la reforma -al Poder Judicial- con esta nueva ministra, presidente?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina al Presidente.

“Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque, vamos a verlo. No hay ahora tema, y es parte de la autonomía”, respondió.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que celebra que ahora haya una división y equilibrio de Poderes, algo que, aseguró, no ocurría en sexenios pasados.

“Antes había una puerta en el Palacio para que llegaran ahí los ministros y teléfono para el presidente de la Corte. Ya les he platicado de cómo cuando (Vicente) Fox quiso desaforarme mandó a hablar al presidente de la Corte y echaron a andar la denuncia en mi contra y todos los ministros aplaudiendo mi desafuero y hasta publicaron un manifiesto y así siempre”.

“Por eso celebro el que haya independencia, división y equilibrio de Poderes, eso no había antes. Ya les he dicho, el poder de los Poderes era el Ejecutivo ¿o ustedes se acuerdan de que hubo un tiempo que fue distinto?”.

Apuntó durante la charla con los medios de comunicación que “¿quién mandaba cuando Echeverría, mandaban los ministros de la Corte con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con (Carlos) Salinas (risas)? ¿Eran independientes con (Ernesto) Zedillo? Bueno, Zedillo los desapareció, hizo una reforma. ¿Con Fox, con (Felipe) Calderón? ¿Qué no se informó de cuando declaró el actual presidente de la Corte, bueno, el que estaba de presidente de la Corte, de Arturo Zaldívar, de que lo amenazó Calderón o lo mando a amenazar Calderón con policías federales?”, cuestionó.

Agradece comunicación

López Obrador agregó que el mismo lunes se comunicó con la nueva titular de la SCJN, a quien la felicitó por ser la primera mujer al frente del Máximo Tribunal.

“Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, pero tan luego me informaron me comuniqué con ella, pues felicitándola sobre todo por ser la primer mujer en la historia, presidenta de la SCJN”.

“Lo demás ella ya sabe, no tenemos por qué pensar lo mismo, no sólo porque representamos a dos Poderes que son independientes y que son autónomos, sino porque que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual”, agregó el mandatario.

¿Cómo fue su primera sesión?

La ministra Norma Lucía Piña Hernández presidió ayer su primera sesión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El pleno de ministros resolvió la acción de inconstitucionalidad 147/2022, promovida por el Partido del Trabajo (PT) contra las reformas a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, publicadas el 30 de septiembre de 2022 en la entidad que este año renovará la gubernatura.

El PT acusó que las reformas limitaban los plazos para la presentación de impugnaciones contra algunos resultados electorales.

Sin embargo, por unanimidad, los ministros determinaron que el congreso de Coahuila no violó la Constitución general al hacer estos cambios, porque los Estados tienen libertad de configurar estos plazos.

Cabe recordar que en junio, el estado de Coahuila, gobernado por el PRI, tendrá elecciones y la Corte tiene previsto resolver todas las impugnaciones a las leyes electorales de ese estado durante enero.

LA VOZ DEL EXPERTO

Una ministra eficaz y discreta

Javier Cruz Angulo, catedrático del CIDE

Integrante del máximo tribunal del país desde 2015, la ministra Norma Lucía Piña Hernández representa a los jueces de carrera, discretos, que hablan a través de sus sentencias.

La anterior valoración viene por parte del profesor Javier Cruz Angulo, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y director de la Clínica de Interés Público de la misma institución.

Tras la elección de Piña Hernández como titular del Poder Judicial, el investigador pondera las virtudes de la ministra, quien ingresó al Poder Judicial en 1988 como proyectista del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (encargada de elaborar las propuestas de resolución de asuntos).

“Tanto en sus intervenciones en el pleno como en sus proyectos muestra a una abogada sólida, con una buena argumentación. En una gama amplia de asuntos en los que ha intervenido siempre se observa en ella una gran claridad y una gran preparación de los casos. Siempre es interesante escucharla, independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus posiciones”, anotó el catedrático,

El investigador del CIDE considera que la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha distinguido en especial como integrante de un bloque que se encuentra claramente a favor de las garantías individuales y los derechos de las minorías.

Se refiere a la discusión en torno a si las reformas al artículo 19 constitucional, aprobadas por el Legislativo en 2019 a propuesta del Gobierno federal, violaban los derechos humanos al no respetar la presunción de inocencia de los acusados de delitos como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, uso de programas sociales con fines electorales, entre otros, ya que dispone su encarcelación mientras dure el proceso.

Norma Piña Hernández. La titular de la SCJN enfrentará un escenario complejo, anotan empresarios. SUN

Coparmex advierte los desafíos para Norma Lucía Piña

El principal reto de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, será preservar la autonomía del máximo tribunal, consideraron empresarios del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que “tendrá como retos principales preservar la autonomía del tribunal, la sana división de poderes y el efectivo funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos del país”.

“Sin duda, la ministra Norma Piña Hernández cuenta con la capacidad técnica, la experiencia y el perfil para poder liderar una institución clave para nuestro país”, subrayó la organización empresarial.

La Coparmex señaló que como organización empresarial resulta “un factor clave” el que “exista certidumbre jurídica” en el país, ya que permite generar condiciones para atraer más inversiones, más empleos y bienestar para las familias.

“Esta certeza y legalidad requieren que el máximo órgano jurisdiccional del país goce de independencia, libertad y de los perfiles idóneos para tal responsabilidad”, suscribió.

Sobre el proceso de elección, la Coparmex reconoció que se mantuvo la “institucionalidad, lo que genera un ánimo de confianza en el quehacer y autonomía del Máximo Tribunal Constitucional de México”.

“Reconocemos a los ministros de la SCJN, quienes alcanzaron, en un ejercicio democrático, un acuerdo que permitió a la ministra Piña convertirse en la primera mujer en presidir la Suprema Corte”.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confió en la capacidad de la ministra Piña para abonar al desarrollo y desempeño del Poder judicial mexicano, ahora como su titular.

“Confiamos en su capacidad para abonar al desarrollo y buen desempeño del máximo tribunal constitucional del país”, señaló el CCE en Twitter.

La elección de la nueva cabeza de la Suprema Corte estuvo rodeada de la polémica que se desató días atrás en torno a la candidata Yasmín Esquivel, nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 en medio de controversia por ser esposa de un contratista cercano al Gobierno y ahora acusada de plagiar su tesis de licenciatura, tema en el que la Coparmex se había mostrado crítica.