Una juez del Poder Judicial en Nezahualcóyotl informó a Roxana Ruiz sobre la finalización de las medidas cautelares contra ella, así como su absolución, ya que el Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistir de la acción legal.

La familia de Sinaí "N" tiene tres días para presentar una apelación o un amparo ante la resolución.

Las autoridades reconocieron que Roxana fue víctima de violencia sexual, por lo que ante un peligro inminente hizo uso de su derecho a la legítima defensa.

"Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida", dijo Roxana Ruiz al salir de la audiencia.

CR