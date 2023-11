Ricardo Salinas responde a los señalamientos de López Obrador en su contra

Tras la llegada del huracán Otis como categoría 5 al estado de Guerrero, el papel que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para brindar la atención a los damnificados se ha convertido en un choque mediático entre el presidente y Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas.

López Obrador ha señalado que el noticiario de TV Azteca se ha encargado de crear "una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los entrevistados".

Ante estas declaraciones, Ricardo Salinas alzó la voz y a través de su cuenta de X, y sin mencionar al presidente, expresó que en lugar de culpar a los medios por mostrar la verdad, el gobierno debería ponerse a trabajar.

Esta situación generó que durante la conferencia matutina de hoy, el mandatario mencionara que Salinas "está enojado" por el cobro de 25 mil millones de pesos que adeuda a la hacienda pública desde hace ya varios sexenios. Asimismo, reconoció que ambos tienen diferencias y que ha hablado con él respecto al tema de la evasión de impuestos.

"Él sabe por qué tenemos diferencias; además, yo creo, ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos, no exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos; esto se ha litigado sexenio tras sexenio", dijo el presidente.

En respuesta, Salinas aseguró que no está enojado y que ellos solo están haciendo su trabajo y que no solo transmiten las "mentadas de madre" sino también las porras y que ambas vienen de la gente.

YC