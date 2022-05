El ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, denunció que la contratación de médicos cubanos, anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, "es un engaño, que busca financiar el régimen de ese país".

"¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país?", "¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos, gastando 140 mil pesos mensuales por cada uno de esos médicos, cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo, y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos?", cuestionó Ricardo Anaya en redes sociales.

Refirió que en realidad, las misiones médicas cubanas "son una fachada" para financiar la dictadura cubana.

"El dinero no se lo pagan a los doctores; ese dinero, que sale de tus impuestos, se lo pagan directamente al gobierno cubano. A los médicos cubanos los traen amenazados, y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes, para que no se puedan escapar. ¿Sabes cómo le llama la ONU, el Parlamento Europeo y muchas organizaciones internacionales a esto? Le llaman esclavitud moderna", denunció.

Respecto a la entrega de la medalla José Martí a López Obrador durante su visita a Cuba en su primera gira por Centroamérica y El Caribe, Anaya recordó que esa misma presea la recibieron antes Hugo Chávez, "que destruyó a Venezuela; su pupilo Nicolás Maduro; hace apenas unos años, se la dieron nada menos que a Vladimir Putin, el dictador ruso que invadió Ucrania, que desató una guerra terrible, que aún no ha terminado".

Puntualizó que "eso no es lo peor", pues a su regreso de la isla, López Obrador anunció que no acudirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"¿En serio hace sentido meter a México en un conflicto con Estados Unidos para defender a estos tres? ¿A Daniel Ortega, de Nicaragua, que metió a la cárcel a cinco candidatos y a más de 100 opositores para poderse reelegir? ¿A Maduro? ¿A la dictadura cubana? Es que es bien fácil defender la utopía de una dictadura comunista, desde la comodidad de vivir en una democracia", expresó.

¿Estás de acuerdo en que AMLO pague $140,000 al mes por cada médico cubano, cuando los nuestros ganan $20,000 y hay 50,000 sin trabajo?

¿Estás de acuerdo en meter a México en un conflicto con Estados Unidos para apoyar a tres dictadores: Maduro, Díaz-Canel y Ortega?



¡Yo tampoco! pic.twitter.com/idW2Y2f0ys — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 16, 2022

