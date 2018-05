Revelan opacidad de burócratas federales

La asociación civil Data Cívica reveló que 73% de los funcionarios del Gobierno federal optó por ocultar su información patrimonial durante 2017, en tanto que 15% la publicó y el resto aceptó hacerla pública, aunque parcialmente.

Data Cívica publicó ayer una versión procesada de las declaraciones de unos 340 mil funcionarios contratados en la administración federal entre 2013 y 2017, que revela que sólo dos de cada 10 reportaron ingresos por inicio del cargo en sus declaraciones.

Un ciudadano pidió en 2014 la base de datos con todas las declaraciones patrimoniales disponibles en el sitio servidorespublicos.gob.mx, a lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) respondió que no existía tal listado ya que guarda la información de servidores públicos de forma individual y no masiva, es decir, no tiene un formato que integre tal información.

Tras un recurso de revisión, la dependencia contestó que elaborar la lista “distraería recursos del Estado” y costaría, según estimó, millón y medio de pesos, además de que tardaría alrededor de siete meses.

La asociación no esperó. Con dos programadores, un analista de datos y un diseñador, Data Cívica hizo en alrededor de cuatro meses el trabajo que rechazó emprender la SFP; la dependencia había calculado que tendría que contratar a tres personas y pagarles más de 90 mil pesos al mes para poder dar respuesta al ciudadano.