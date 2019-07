Respeto a CNDH, pero no tiene mucha autoridad moral: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la CNDH está en su derecho de presentar acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Guardia Nacional, empero arremetió contra el organismo al señalar que no le gusta la hipocresía ni el silencio cómplice de la Comisión cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos.

"Están en su derecho, yo a la CNDH le respeto, no considero que tengan mucha autoridad moral, porque guardaron silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos, ahora con nosotros actúan de otra forma, de todas maneras es su trabajo, lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía".

"No es posible que no hayan hecho nada para la Guardería ABC y a nosotros nos mandan una recomendación sobre las estancias infantiles, cuando lo que estamos haciendo es que no suceda lo que desgraciadamente pasó en la guardería ABC", fustigó durante su conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que es como el mundo al revés donde los que defienden los derechos humanos están promoviendo una posible y grave violación a las garantías de los ciudadanos porque "cómo se van a mantener estancias infantiles sin seguridad, ¿Por qué subrogar?, ¿por qué el sistema de privatización en la seguridad social y porqué esta recomendación?".

En el caso de la Guardia Nacional, cuestionó la labor del organismo de defensa de los derechos humanos: "¿qué hicieron para exigir que se detuvieran las razias, las masacres en los gobiernos anteriores? ¿Qué hicieron para exigir la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa? Ya basta de simulación, fuera máscaras, pero si la autoridad pide que se cambien las leyes lo hacemos", dijo.

GC