Resolver 306 mil denuncias, reto de aspirantes a Fiscalía

Al acudir a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que urge reducir el rezago que existe en procuración de justicia. “Hay un rezago inaceptable que viene desde 1984, que actualmente es de 205 mil averiguaciones previas en trámite y en reserva, las cuales están vivas y son una muestra indudable de corrupción y de injusticia para las víctimas y ofendidos. Hay 22 mil mandamientos judiciales y órdenes de aprehensión pendientes de concluir, muchas ya prescritas”.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) refirió que se requiere de un plan de persecución penal “viable y efectivo”, sustentado en políticas y prioridades que partan de un diagnóstico en el que se tengan una visión clara y precisa de la situación que prevalece en la procuración de justicia federal, y la crisis que enfrenta la Procuraduría General de la República, que se transformará en Fiscalía.

“En cuanto al sistema acusatorio, hay 101 mil carpetas de investigación en trámite, así como más de seis mil mandamientos judiciales pendientes de cumplir. Esto los da un diagnóstico descarnado de la realidad actual en la procuración de justicia en materia federal”.

Subrayó que los niveles de eficiencia y de resultados, pero sobre todo de justicia, son prácticamente “ínfimos”, por lo cual afirmó que la Fiscalía debe contar con un plan de persecución penal que en primer lugar abata la impunidad y permita que el Estado mexicano esté debidamente protegido, y que las víctimas de los delitos encuentren una verdadera acción penal que “los rescate de las garras del delito”. Otro problema es la falta de presupuesto.

Acentuó que más de 60% de los delitos que persigue actualmente el Ministerio Público es por robo de tarjetas de crédito y del fluido efectivo electrónico, razón por la cual es indispensable que esa carga se resuelva con facilitadores y medios alternativos de justicia que permitan fundamentalmente atender la reparación del daño.

Con la comparecencia del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, concluyeron las 27 comparecencias programadas para elegir a 10 aspirantes.

Sin preguntas por parte de los legisladores, se llevaron a cabo las comparecencias, que iniciaron desde el pasado lunes, con la asistencia de 15 candidatos, cada uno de ellos contó con 10 minutos para exponer su plan de trabajo (ayer fueron 12).

Una vez desahogadas las comparecencias, la Junta de Coordinación Política deberá elaborar una lista de por lo menos 10 candidatos, la cual será aprobada por el pleno del Senado en el próximo periodo extraordinario de sesiones, que arranca este miércoles.

El documento será remitida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendrá un plazo de 10 días para formular una terna que será analizada y, en su caso, aprobada por la Cámara Alta, con la intención de designar al fiscal por nueve años.

Uso indiscriminado

De acuerdo con el último informe de la vieja Procuraduría, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, la Dirección de Averiguaciones Previas y las 32 delegaciones estatales iniciaron 83 mil 320 carpetas de investigación. De éstas, 32 mil 096 se encontraban en archivo temporal; es decir, en tres de cada 10 se utilizó esta figura que permite archivar los casos cuando no hay suficientes elementos.

En el informe Hallazgos de México Evalúa se advirtió del abuso de esta figura que implica “ponerle pausa” a la investigación y, además, que no cuente en las cifras de rezago. “El uso indiscriminado de esta medida pone en evidencia la incapacidad institucional de las Policías y Ministerios Públicos (debido a la falta de una coordinación efectiva entre éstos) para esclarecer los hechos o para realizar la investigación”.

Según el Sexto Informe de la PGR se reporta que, en el último año, realizó dos mil 292 operativos y cateos, detuvo a mil 351 personas, aseguró 15 mil 763 armas y se desmantelaron 20 laboratorios para la producción de drogas, entre otros decomisos.

Diálogo y consensos, la apuesta en el Senado

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que legisladores federales establezcan consensos y acuerdos para lograr la aprobación de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y la mayoría calificada en el nombramiento del fiscal general de la República.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en la reunión de inicio de año que sostuvieron en Palacio Nacional con el Ejecutivo federal, les planteó que las Cámaras del Congreso intentarán construir consensos y diálogo con todos los partidos políticos.

Añadió que esperan este miércoles plantear en el primer día de sesiones extraordinarias la lista de candidatos a fiscales generales para enviársela, si es posible hoy, al Ejecutivo federal.

Abundó que esperarán dentro de los 10 días siguientes la terna que les enviará el Presidente.

No actuaré por órdenes de nadie: Bernardo Bátiz

En el segundo día de comparecencias para la selección del titular de la Fiscalía General de la República, ante la Comisión de Justicia del Senado, el exprocurador capitalino, Bernardo Bátiz, dijo que de ser elegido no actuará por “órdenes y sugerencias de nadie”.

Agregó que, en caso de ser seleccionado, la Fiscalía actuará con autonomía del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos, a fin de que la institución no se incline a favor de nadie ni de sus intereses.

Aseguró que cuando fue procurador en la Ciudad de México no permitió que en los diversos asuntos interviniera nadie, tampoco aceptó una consigna o indicación de cómo atender o resolver casos en la Procuraduría capitalina.

“La Fiscalía será una institución, si llega a quedar bajo mi indicación, mi cargo, no será de ninguna manera una institución que reciba ni órdenes ni sugerencias, ni indicaciones. Será como dice la ley: un órgano autónomo, que funcionará de acuerdo con la búsqueda de la justicia y la verdad. Si llegó a encabezarla tendrá autonomía del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos, de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que, con alguna frecuencia pretenden, buscan y presionan para que la justicia se incline a su favor”.

En su intervención de 10 minutos, Bátiz comentó que la Fiscalía debe procurar la justicia en los nueve años que dura su cargo, por lo que se buscará la justicia “sin adjetivos”, pues la procuración de justicia va acompañada de la buena fe, por lo que ejercer la acción penal nunca será usada con “intenciones que no estén fundadas en la verdad y la justicia. No vamos a inventar criminales, hechos que no existieron, cargar armas a los que hayan fallecido en los enfrentamientos… no vamos a permitir ninguna acción que no se funde en la buena fe. No mentir, no engañar a la ciudadanía, no forzar a que se declare en un sentido u otro, no componer el lugar de los hechos. Esa será la columna vertebral de la Fiscalía”.

Bernardo Bátiz, quien es uno de los favoritos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió que habrá colaboración con todas las instancias, convenios “sin subordinación”. Mientras que en materia internacional estará dispuesto a recibir y colaborar con organismos preservando la soberanía.

CONGRESO

El fiscal saldrá entre 27 candidatos

Como parte del proceso de nombramiento del fiscal general de la República, la Comisión de Justicia del Senado escuchó ayer a una docena de aspirantes de los 27 que resultaron elegibles.

Con base en el acuerdo que emitió el viernes pasado la Junta de Coordinación Política del Senado, la comisión citó el lunes a 15 de los aspirantes, a quienes escuchó por 10 minutos a cada uno, sin opción a preguntas y respuestas.

En virtud de ello, ayer tocó el turno a 12 más. Estuvieron citados Gilberto Ayón Reyes, Bernardo Bátiz Vázquez, Bernardo Jaime González Garza y José Jorge Campos Murillo. También Ángel Buendía Buendía, Román Ibarra Enciso, Luis Manuel Pérez de Acha, Josué Javier Ontiveros García, Miguel Nava Alvarado, Roberto Bonifacio Mazón García y Marcos Santana Montes.

El actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien también se menciona como probable integrante de la terna final, cerró las presentaciones.

Luego de que todos los aspirantes hayan sido escuchados, se espera que a más tardar el miércoles próximo la Junta de Coordinación Política esté en condiciones de elaborar una lista de 10 aspirantes que, con el consenso de las dos terceras partes del Senado, se envíe al Ejecutivo federal.

Mientras tanto, hoy arranca el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, citado específicamente para algunos temas, incluyendo el nombramiento del fiscal general de la República, que corresponde al Senado de la República.

La Fiscalía General de la República enfrenta un rezago de 205 mil averiguaciones previas y 101 mil carpetas de investigación. SUN/Archivo

Fiscalía federal, con más trabajo y menos dinero

La Fiscalía General que sustituye a la vieja Procuraduría General de la República comenzará su primer año de operaciones con una bolsa de 15 mil 351 millones de pesos, que representa el presupuesto más bajo de los últimos seis años, a pesar del rezago que presenta en materia de carpetas de investigación y averiguaciones previas.

Esto si se toma en cuenta que en 2013, que fue el primer ejercicio presupuestal completo del sexenio pasado, se le etiquetaron 15 mil 760 millones de pesos.

En los dos años siguientes, la entonces Procuraduría General de la República contó con un presupuesto superior a los 17 mil millones de pesos. Sin embargo, a partir de 2016 comenzó a reducirse al recibir una asignación de 16 mil 468 millones. Continúo a la baja el siguiente año, cuando recibió 571 millones menos, aunque finalmente ejerció 16 mil 027 millones.

El año pasado tuvo una ligera recuperación al contar con un presupuesto de 16 mil 243 millones. Pero en este año que deberá llevar a cabo la transición del modelo bajo el cual operaba como PGR al actual como órgano público autónomo, tendrá menos recursos a su alcance.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2019, tampoco se contempla la creación de nuevas plazas para la dependencia. A junio de 2018, la procuraduría contaba con 22 mil 332 plazas activas a las cuales se destinó más de 70% del presupuesto.

A pesar de que los recursos etiquetados han sufrido una reducción. La dependencia logra ampliaciones en cada ejercicio presupuestal. Por ejemplo, el año pasado tuvo un incremento de 436.5 millones de pesos.

Lo anterior, gracias a los ingresos excedentes derivados de los bienes que causaron abandono (215.1 millones), de decomisos (5.6 millones), de recuperación de seguros y venta de bienes (3.5 millones), por el incremento a las percepciones y otras medidas salariales (142.9 millones), entre otros.

